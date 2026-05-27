Der 22-jährige deutsche U21-Nationalgoalie Mio Backhaus
wechselt innerhalb der Bundesliga von Werder Bremen zum Europa-League-Finalisten SC Freiburg
. Backhaus erhält nach übereinstimmenden Medienberichten einen Vertrag bis 2031 und kostet eine Ablöse von vorerst rund zwölf Millionen Euro, was für Freiburg eine neue Rekordablöse wäre. Die Klubs machten dazu keine Angaben.
Neue Nummer 1 in Bremen ist Karl Hein
. Der Bundesligist zog nach eigenen Angaben die Kaufoption für den Nationaltorhüter Estlands, der bei Arsenal unter Vertrag war. Derzeitige Nummer 1 in Freiburg ist Noah Atubolu. Seit einiger Zeit wird über Wechselabsichten des Torhüters spekuliert. Seine Zukunft ist derzeit offen. (nih/sda/dpa)
Mio Backhaus 🇩🇪
Alter: 22 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 12 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 32 Spiele, 56 Gegentore, 5 Spiele zu null
Karl Hein 🇪🇪
Alter: 24 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 2 Spiele, 4 Gegentore, 1 Spiel zu null