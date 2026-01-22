Der deutsche Nationalspieler Pascal Gross
verlässt Borussia Dortmund und spielt künftig wieder für Brighton
in der englischen Premier League.
Für die Borussia ist der Wechsel finanziell lukrativ. Der Bundesligist kassiert für den 34-jährigen Mittelfeldspieler eine Ablösesumme von schätzungsweise knapp drei Millionen Euro. Die Vereine machten offiziell keine Angaben dazu. Der Vertrag von Gross in Dortmund wäre im Sommer ausgelaufen. Für den vom schweizerisch-deutschen Doppelbürger Fabian Hürzeler trainierten Premier-League-Klub spielte Gross bereits von 2017 bis 2024, ehe er nach Dortmund wechselte.
Nach einem überwiegend guten ersten Jahr beim BVB kam der Routinier zuletzt unter Trainer Niko Kovac kaum noch zum Zug und wurde auch in der Nationalmannschaft letztmals im September berücksichtigt. Zurück an alter Wirkungsstätte will sich Gross nun noch einmal für die WM im Sommer empfehlen. (nih/sda/dpa)
Pascal Gross 🇩🇪
Alter: 34 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 3,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 16 Spiele, 2 Assists