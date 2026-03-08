Thun ist einen Schritt näher am Meistertitel, noch immer beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger 14 Punkte. Bild: keystone

Thun schafft Wende gegen YB und bleibt auf Meisterkurs – GC unterliegt Lausanne

Mehr «Sport»

YB – Thun 1:2

Der FC Thun bestätigt auch im Direktduell, dass er die Nummer 1 im Kanton Bern ist. Die Oberländer setzen sich im Wankdorf gegen die Young Boys mit 2:1 durch.

Bis am Sonntag hatte YB alle Heimspiele in diesem Jahr gewonnen. Am Kids Day bissen sie sich aber die Zähne am Leader aus, der in dieser Saison nicht kleinzukriegen scheint und Negatives problemlos wegsteckt. Nach einer ersten Halbzeit, die die Young Boys recht deutlich dominiert hatten, steigerte sich der Gast deutlich und verdiente sich mit den starken zweiten 45 Minuten den Sieg.

Das frühe 1:0 für YB durch Alvin Sanches. Video: SRF

Dass Leonardo Bertone fünf Minuten nach Wiederanpfiff vom Penaltypunkt gegen den stark parierenden Marvin Keller die grosse Ausgleichschance vergab, bremste den aus der Pause mitgenommenen Thuner Elan nicht. Den ersten verschossenen Elfmeter des Captains in dieser Saison nach fünf erfolgreichen Versuchen machte der kurz zuvor eingewechselte Valmir Matoshi vergessen, indem er gleich mit dem nächsten Angriff zum 1:1 traf (50.).

Matoshi gleicht für Thun kurz nach der Pause aus. Video: SRF

Und es kam noch besser für die immer stärker werdenden Thuner. Nachdem zuerst das vermeintliche 2:1 von Lucien Dähler wegen eines vorangegangenen Fouls aberkannt worden war, traf Nils Reichmuth in der 80. Minute mit einem Schuss ins Lattenkreuz zum ersten Thuner Sieg im Wankdorf seit gut acht Jahren. Der erste Meistertitel rückte gleichzeitig nochmals etwas näher.

Das Thuner Siegtor durch Reichmuth in der 80. Minute. Video: SRF

Die Young Boys, die nach sieben Minuten ihre spektakuläre Startphase durch das 1:0 von Alvyn Sanches gekrönt hatten, hätten einen Punkt nicht gestohlen. Sie hatten auch nach der Pause ihre Möglichkeiten. Joël Monteiro scheiterte zweimal aus vielversprechender Postion am starken Thuner Goalie Niklas Steffen.

Young Boys - Thun 1:2 (1:0)

31'500 Zuschauer. - SR Schärer.

Tore: 7. Sanches 1:0. 50. Matoshi (Meichtry) 1:1. 80. Reichmuth (Heule) 1:2.

Young Boys: Keller; Valery (85. Pech), Wüthrich, Lauper, Benito (79. Bukinac); Fassnacht, Gigovic, Fernandes, Monteiro (74. Males); Sanches (75. Virginius); Essende (79. Bedia).

Thun: Steffen; Dähler, Montolio, Bürki, Heule; Meichtry (68. Reichmuth), Bertone, Roth (85. Rupp), Imeri (46. Matoshi); Labeau (73. Dursun), Rastoder (68. Ibayi).

Bemerkungen: 47. Keller hält Penalty von Bertone. 49. Keller hält Penalty von Bertone. Verwarnungen: 10. Bürki, 28. Fernandes, 64. Roth, 74. Lauper, 84. Fassnacht, 88. Heule, 94. Males.

Trotz Rückstand: Thun bodigt auch den Kantonsrivalen YB. Bild: keystone

GC – Lausanne 2:3

Lausanne-Sport darf nach dem zweiten Sieg innerhalb von vier Tagen im Letzigrund weiter von der Meisterrunde träumen. Die Waadtländer schlagen nach dem FCZ mit 3:1 auch GC auswärts.

Mit einer laufenden Serie von sieben Spielen ohne Sieg waren die Lausanner am letzten Mittwoch in die Partie gegen den FC Zürich gegangen. Seither läuft es den Waadtländern mit dem Last-Minute-Sieg gegen den FCZ und einem 3:1 gegen GC nach Rückstand. Kevin Mouanga (22.), Olivier Custodio (50.) und Seydou Traoré (63.) wendeten die Partie mit ihren Toren.

Custodio trifft per Freistoss sehenswert zum 2:1 für Lausanne. Video: SRF

Nach dem frühen 1:0 von GC-Captain Dirk Abels war Lausanne-Sport die effizientere Mannschaft. Der dritte Treffer der Gäste fiel nach einem Konter inmitten der Druckphase der Grasshoppers. Die Gastgeber konnten nur noch mit dem 2:3 reagieren, durch den neunten Saisontreffer von Luke Planche (72.). In der Schlussviertelstunde gab es noch zwei nennenswerte Aktionen: einen Lattentreffer von GC und die Gelb-Rote Karte gegen den Zürcher Stürmer Michael Frey.

Abels bringt GC früh in Führung. Video: SRF

Die Grasshoppers verpassten es, ihre Ausgangslage im Rennen gegen den Abstieg zu verbessern und sich dem FC Zürich etwas anzunähern. Mit einem Sieg wäre das Team von Trainer Gerald Scheiblehner bis auf vier Punkte an den Stadtrivalen herangekommen.

Grasshoppers - Lausanne-Sport 2:3 (1:1)

5689 Zuschauer. - SR Qovanaj.

Tore: 8. Abels 1:0. 22. Mouanga (Custodio) 1:1. 50. Custodio 1:2. 63. Traore (Poaty) 1:3. 72. Plange (Abels) 2:3.

Grasshoppers: Hammel; Ngom, Diaby, Mikulic (56. Hassane); Abels (91. Lee Young-Jun), Köhler, Meyer, Stroscio; Plange, Frey, Jensen (46. Krasniqi).

Lausanne-Sport: Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Poaty; Custodio; Lekoueiry (61. Koné), Diakite (89. Ajdini), Beloko (78. Fofana); Traore (78. Kana Biyik), Janneh (89. Bair).

Bemerkungen: 91. Gelb-Rote Karte gegen Frey. Verwarnungen: 33. Stroscio, 89. Frey, 92. Bair, 94. Diaby. (pre/sda)

Die Lausanne-Fraktion feiert im Letzigrund. Bild: keystone

Die Tabelle

Die Torschützenliste