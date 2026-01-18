Toppmöller war im Sommer 2023 als Nachfolger von Oliver Glasner nach Frankfurt gekommen, unter dem die Eintracht 2022 die Europa League gewonnen hatte. Mit Toppmöller qualifizierte sich der Klub in der vergangenen Saison zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte über die Bundesliga für die Champions League. In der laufenden Spielzeit ging es aber bergab. Aus den jüngsten sieben Ligaspielen gelang dem Champions-League-Teilnehmer nur ein Sieg.
Als potenzielle Nachfolger kursieren die Namen von Marco Rose, Edin Terzic und Roger Schmidt. Aber gemäss «Bild» will sich Eintracht-Sportchef Markus Krösche auch mit Xabi Alonso in Verbindung setzen. Der 44-Jährige wurde gerade bei Real Madrid entlassen und feierte mit Leverkusen in der Bundesliga grosse Erfolge. Kann Frankfurt den Startrainer tatsächlich überzeugen? (nih/sda/apa)