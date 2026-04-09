Die San Jose Sharks erlitten im Kampf um die Playoff-Teilnahme einen Rückschlag. Die Kalifornier, bei denen Philipp Kurashev bereits zum neunten Mal in Folge überzählig fehlte, verloren das Heimspiel gegen die Edmonton Oilers 2:5



Die Sharks hatten mit fünf Siegen aus den letzten sechs Partien an Fahrt aufgenommen, um die Los Angeles Kings und die Nashville Predators im Rennen um den achten und letzten Playoff-Platz der Western Conference doch noch zu verdrängen. Diese Zielsetzung bleibt trotz der Niederlage bestehen. In den noch fünf ausstehenden Spielen muss ein Rückstand von drei Zählern auf die Nashville Predators aufgeholt werden. Das Team von Roman Josi belegt derzeit Platz 8. (abu/sda)