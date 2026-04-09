Der FC St.Gallen muss einige Wochen ohne die Offensivspieler Christian Witzig und Malamine Efekele auskommen, wie der Verein mitteilt. Witzig verletzte sich beim 2:1-Sieg gegen den FC Zürich am Sprunggelenk, Efekele erlitt in derselben Partie eine muskuläre Verletzung am rechten Oberschenkel.
Die Ostschweizer sind in der Super League der erste Verfolger von Leader Thun, allerdings beträgt der Rückstand sechs Runden vor Schluss zwölf Punkte. Zudem steht St.Gallen im Schweizer Cup im Halbfinal, in dem auswärts das zweitklassige Yverdon der Gegner ist. (ram/sda)
Die Ostschweizer sind in der Super League der erste Verfolger von Leader Thun, allerdings beträgt der Rückstand sechs Runden vor Schluss zwölf Punkte. Zudem steht St.Gallen im Schweizer Cup im Halbfinal, in dem auswärts das zweitklassige Yverdon der Gegner ist. (ram/sda)