Der Super-League-Leader FC St.Gallen verstärkt seine Offensive. Von Servette wird bis Ende Saison der 20-jährige Tiemoko Ouattara ausgeliehen, St.Gallen besitzt eine Kaufoption für den Schweizer U21-Nationalspieler.
Espen-Sportchef Roger Stilz beschreibt Ouattara als «jung, schnell und dribbelstark». Er passe sehr gut zur St.Galler Spielweise. (ram)
Tiemoko Ouattara 🇨🇭
Alter: 20 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 1 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 5 Spiele, kein Tor
