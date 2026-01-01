freundlich
Steven Zuber verlässt den FC Zürich per sofort – er wollte unbedingt weg

Steven Zuber (FCZ) reagiert nach Spielschluss waehrend dem Meisterschaftsspiel der Super League zwischen dem Grasshopper Club Zuerich und dem FC Zuerich am Samstag, 4. Oktober 2025, im Stadion Letzigr ...
Wohin zieht es den Ex-Nationalspieler?Bild: keystone

Silvesterknaller beim FCZ! Starspieler Steven Zuber verlässt den Klub per sofort

Der FC Zürich kommt nicht zur Ruhe. Am Neujahrstag meldet der Klub, dass Ex-Nationalspieler Steven Zuber seinen Vertrag aufgelöst hat.
01.01.2026, 17:1301.01.2026, 17:24
Ralf Meile
Ralf Meile

Steven Zuber ist ab sofort kein Spieler des FC Zürich mehr. Wie der Super-League-Klub mitteilt, wurde sein bis im Sommer 2027 laufender Vertrag per Ende 2025 aufgelöst.

Gemäss dem FCZ erfolgt die Trennung auf Wunsch des 34-jährigen Offensivspielers. «Ich habe eine schöne und interessante Zeit beim FCZ erlebt», lässt sich Zuber in einer Mitteilung zitieren. «Trotzdem möchte ich mich anderweitig orientieren. Ich danke dem FCZ, dass er mir dies ermöglicht hat.»

Die Hintergründe des abrupt wirkenden Abgangs sind noch unklar. Womöglich stehen sie in Zusammenhang mit der Trennung des Vereins von Sportchef Milos Malenovic kurz vor Weihnachten. Dieser hatte Zuber vor einem Jahr von AEK Athen zurück in die Schweiz geholt.

Die Rückkehr stand zunächst unter keinem guten Stern. Zuber spielte einst für den Stadtrivalen GC, löschte nach dem Transfer einen Instagram-Post, in dem er den Grasshoppers ewige Treue schwor («Einmal Hopper, immer Hopper») – und war somit für viele FCZ-Fans in der Südkurve ein rotes Tuch.

Mit starken Leistungen schaffte es Steven Zuber in der Folge, die Anhänger für sich zu gewinnen. Er überzeugte als Leader und mit elf Toren in 38 Super-League-Spielen. Trotzdem verpassten die Zürcher in der vergangenen Saison die Finalrunde, in der aktuellen Saison belegt der FCZ aktuell Rang 7 – und würde die Finalrunde damit erneut verpassen.

* folgt mehr *

