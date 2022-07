𝗗𝗲𝗴𝗲𝗺𝗲𝗿 𝗺𝗮𝘁 Yvon ! 🐈‍⬛ pic.twitter.com/BlaTVRIvox — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) July 13, 2022

kehrt dem Bundesligistenwie erwartet den Rücken und wechselt in die französische Ligue 1 zu. Der Schweizer Keeper unterschreibt mit dem Tabellen-16. der letzten Saison einen über zwei Jahre gültigen Vertrag.Mvogos Kontrakt in Leipzig wäre noch bis im Sommer 2024 gültig gewesen. Der 28-jährige Freiburger stand beim deutschen Cupsieger jedoch schon länger auf dem Abstellgleis. In den letzten beiden Saisons wurde er an PSV Eindhoven ausgeliehen. Trotz seiner 54 Pflichtspiele verzichteten die Niederländer auf eine weitere Verpflichtung. In Leipzig kam Mvogo, der im Sommer 2017 von den Young Boys zu den Sachsen gewechselt hatte, in den drei Saisons nur zu 19 Einsätzen. (abu/sda)🇨🇭Position: TorhüterAlter: 28Marktwert: 2,8 Mio. EuroBilanz 2021/22: 11 Spiele