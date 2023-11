Mit Startnummern wie beim Skirennen ging es am Finalturnier zur Sache. Bild: Club Nintendo Magazin

Unvergessen

Gamen und Disketten einschicken – wie E-Sports in der Schweiz laufen lernte

20. November 1993: Heute kann E-Sports auf höchstem Niveau ein einträgliches Geschäft sein. Bevor das Internet die Welt eroberte, sah das noch etwas anders aus.

Vielleicht beginnt man diesen Artikel am besten mit einer kurzen Erklärung zu diesem Symbol: 💾.

Jüngeren Usern sei gesagt: Dieses Ding steht nicht einfach zufällig dafür, dass man etwas abspeichern kann. Es ist das Symbol einer 3,5″-Diskette, die man in den Computer hineinschob, um dann darauf Dateien zu speichern. Festplatten hatten damals fast keinen Platz und was eine Cloud war, wussten höchstens Meteorologen.

Disketten spielten eine wesentliche Rolle beim Super Mario Swiss Cup 1993, den der japanische Konsolen-Hersteller Nintendo ins Leben gerufen hatte. Denn weil das Internet zwar erfunden war, aber eigentlich niemand einen Zugang hatte, brauchte es andere Wege, um sich zu vernetzen und um sich mit anderen Spielern vergleichen zu können.

Mit einem Fünfliber dabei

Der Ostschweizer Zocker «Seppatoni» beschreibt auf seinem Blog, wie der Super Mario Swiss Cup ablief. An vielen Orten in der Schweiz wurden während rund fünf Monaten Automaten aufgestellt, an denen gespielt werden konnte. Für 5 Franken konnte eine Diskette gekauft werden, um auf dieser die Scores von fünf Versuchen zu speichern, wobei jeder Versuch auf sieben Minuten begrenzt war. War man zufrieden mit seiner Leistung, schickte man die Diskette ein und hoffte, ansonsten behielt man sie.

Zwei Games standen zur Auswahl: Super Mario Bros. 3 auf dem NES und Road Runner auf dem Super Nintendo. Um als Teilnehmer auf dem Laufenden zu sein, veröffentlichte die Zeitschrift «Schweizer Familie» jede Woche die 50 höchsten Scores. Insgesamt wurden von dieser Qualifikation mehr als 60'000 Spiele eingeschickt – und wahrscheinlich wurden zahlreiche Disketten behalten, weil die Gamer mit ihrem Ergebnis nicht zufrieden waren.

Eines der legendärsten Games der Geschichte: Super Mario Bros. 3 auf NES. Video: YouTube/NintendoComplete

Mario-Goldpokal und Reise in die USA

Es folgten die Teile zwei und drei des Super Mario Swiss Cups. In einer Art Halbfinals wurde an mehreren Orten in der Schweiz die Teilnehmer des grossen Finals ermittelt. 160 Gamer schafften es, sich für die Entscheidung am 20. November in Zürich zu qualifizieren.

Das andere Game, das gespielt wurde: Road Runner's Death Valley Rally auf SNES. Video: YouTube/VICIOGAME Retro Games

In vier K.o.-Runden ging es dort zur Sache, am Ende erhielten zehn Sieger in verschiedenen Altersklassen einen Mario-Goldpokal. Und zwei Zocker sahnten ganz gross ab: Die Tagesbesten in den beiden Games gewannen eine Reise nach Florida.