Auf den Ehering verzichtet Diogo danach: «Ich habe ihn zuerst an einer Kette um den Hals getragen, doch das ständige An- und Ausziehen wurde mir irgendwann zu blöd.»

Jahre später, nachdem Diogos Karriere ausgerechnet bei Schaffhausen und Lausanne ausgeklungen war, hat er seinen Frieden mit dem Horror-Unfall gemacht: «Ich habe mich damals extrem genervt. Ich dachte: ‹Du bist so ein Idiot!› Aber ich bin ja nicht gestorben. Am Anfang war es schwierig, man unterschätzt die Wichtigkeit der einzelnen Finger, aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt.»

Auf dem Rasen bricht jetzt Hektik aus. Das halbe Genfer Team fahndet nach Diogos abgetrenntem Finger. Auch die Fans in der Kurve beteiligen sich. Servette-Physio Denis Onkelix wird schliesslich fündig. Er legt das abgetrennte Glied auf Eis und bringt es in die Katakomben.

Sekundenlang lässt sich der schweizerisch-portugiesische Doppelbürger nichts anmerken, doch dann schreit er Zetermordio. «Im Adrenalinrausch habe ich zuerst nur einen kleinen Stich verspürt», berichtet Diogo später. Doch als er sieht, wie schwer seine Verletzung wirklich ist, bricht der Servettien in Panik aus. Brüllend streckt er seine linke Hand in den Schaffhauser Abendhimmel. Da, wo der Ringfinger einst war, ist nur noch ein blutüberströmter Stummel.

Wenig bis gar nichts – so viel hat der durchschnittliche Servette-Fan im Winter 2004 zu lachen. Obwohl die «Grenats» den alternden französischen Welt- und Europameister Christian Karembeu als Leithammel verpflichtet haben, kleben sie gegen Ende der Hinrunde immer noch am Tabellenende fest.

Rosset bringt die Schweiz im Davis-Cup-Final gegen die USA zum Träumen

4. Dezember 1992: Die Schweiz bringt die USA, den grossen Titanen der Tenniswelt, zum Auftakt des Davis-Cup-Finals ins Wanken. Aber Jakob Hlasek und Marc Rosset müssen sich mit dem Schnuppern am Wunder begnügen.

Mannschaftsport ist im Jahre 1992 in der Schweiz populär wie vielleicht nie zuvor. Die Eishockey-Nationalmannschaft stürmt bei der WM in Prag bis ins Halbfinale und auf den 4. WM-Schlussrang. Die Fussballer starten mit einem 6:0 in Estland, einem 3:1 über Schottland, einem 2:2 auswärts gegen Weltmeister Italien und einem 3:0 gegen Malta sensationell in die WM-Qualifikation.