NBA-Superstar LeBron James versenkt den Ball im Korb. Bild: AP

Unvergessen

Nie denkst du beim Resultat von 1:0 daran, dass es ums erste Basketball-Spiel geht

20. Januar 1892: In den USA findet erstmals überhaupt ein Basketballspiel statt. Der Lehrer James Naismith erfindet das Spiel für alle, denen der American Football zu brutal ist. Wir gratulieren zum Geburtstag mit 10 grossartigen Basketball-Videos.

Mehr «Sport»

1:0. Ein Fussballresultat, wie es im Basketball nie vorkommt. Oder besser gesagt: Nicht mehr. Denn als sich am 20. Januar 1892 in Springfield im US-Bundesstaat Massachusetts erstmals zwei Mannschaften in einem Basketballspiel gegenüber stehen, endet dieser Vergleich mit genau diesem Resultat: 1:0.

Der Arzt und Pädagoge James Naismith entwickelt den Sport, weil ihm die Hallenvariante des American Football etwas gar ruppig erscheint und die Spiele oft ausarten. Basketball, so Naismiths Vision, soll eine mehr oder weniger körperlose Betätigung sein.

Die Statue von Erfinder Naismith in der Basketball-Ruhmeshalle. Bild: Wikipedia

Eine Briefmarke für den Erfinder

Über die Jahre werden die Regeln verändert, so wird beispielsweise das anfangs verbotene Dribbling erlaubt. So entwickelt sich ein Sport, der insbesondere in den USA oftmals spektakulär anzuschauen und überaus populär ist.

Der Erfinder James Naismith wurde für sein Wirken mehrfach geehrt. So wurde die Hall of Fame des Basketballs nach ihm benannt, sein Konterfei erschien auf einer Briefmarke und der beste College-Spieler der Saison darf sich jeweils über den «Naismith Player of the Year Award» freuen.

Der erste Korb, in dem Bälle versenkt werden sollten, am Springfield College in Massachusetts. Bild: Wikipedia

Happy Birthday!

Juhui, die Sportart Basketball wird heute 132 Jahre alt! Und was haben wir davon? Einige der besten Basketball-Videos, die Youtube hergibt.

Dream Team 1992 Das Dream Team der USA an den Olympischen Spielen 1992 gilt bis heute als beste Mannschaft aller Zeiten. Das waren ihre besten Momente in Barcelona. Video: YouTube/littlepersians

Die Königs-Disziplin: Der Slam Dunk Video: YouTube/Golden Hoops

Der Alley Oop Den Ball in der Luft fangen und gleich in den Korb legen: Der Alley Oop ist eine äusserst spektakuläre Art, um zu Punkten zu kommen. Video: YouTube/NBArtv

Der Buzzer Beater Auf den letzten Drücker: Die sogenannten Buzzer Beater. Befindet sich der Ball in der Luft, während die Spielzeit abgelaufen ist, zählt ein allfälliger Korb noch. Video: YouTube/NBA

Der Beste, den es je gab Michael Jordan dominierte den Sport wie kein anderer vor und nach ihm. Das sind die 50 besten Spielzüge von «Air Jordan». Video: YouTube/m2e1iriko

Der Coolste, den es je gab Shaquille O'Neal war nicht nur einer der besten Basketballspieler aller Zeiten, sondern vor allem auch unglaublich witzig und gerne auch selbstironisch. Video: YouTube/PlayersTV

Der Kleinste, den es je gab Muggsy Bogues – mit 1,60 Meter der kleinste NBA-Spieler aller Zeiten und der Beweis, dass man auch dann ein Top-Basketballer sein kann, wenn man nicht aus der Dachrinne trinken kann. Video: YouTube/TheNBAHistory

Der erste Schweizer in der NBA Thabo Sefolosha spielte zwischen 2006 und 2020 in der NBA für Chicago, Oklahoma City, Atlanta, Utah und Houston. 2012 stand er mit den OKC Thunder im Final. Video: YouTube/Tobias Fekete

Die Stimmung in Europa … Die Schwester von US-Basketball Charles Jenkins staunt Bauklötze: Sie kann es nicht fassen, wie laut die Halle in Belgrad tobt beim Euroleague-Knüller zwischen Roter Stern und Galatasaray. Ein Augenschmaus allererster Güte! Video: YouTube/Sport 3

Ohne Alley, nur oooops! Und wann haben wir die grösste Freude am Basketball? Richtig: Wenn wir sehen, dass die in der NBA gelegentlich auch nicht besser sind als wir auf dem Pausenplatz. Ohne Alley, nur oooops. Video: YouTube/CoshReport

Bonus-Update

Ein Kollege regte an, dieser Liste ein Video von Spud Webb hinzuzufügen. Ich gebe zu: Sein Name war mir kein Begriff. Also ab auf Youtube – und was ich da gefunden habe, das solltest du auch sehen!

Der Überfliiiiiiiiieger Spud Webb war nur 1,70 m gross, hatte aber eine immense Sprungkraft. Dank dieser gewann er 1986 gar den Slam Dunk Contest der NBA. Er brachte es auf 814 Spiele, in denen er 8072 Punkte sammelte. Video: YouTube/TK