Tiger Woods konnte sich nach dem Unfall aus seinem Auto retten. Bild: keystone

Auto überschlug sich: Tiger Woods nach Unfall wegen Drogenverdachts festgenommen

US-Golfstar Tiger Woods ist nach einem Autounfall am Freitag im Bundesstaat Florida wegen Drogenverdachts festgenommen worden.

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Ein Atem-Alkoholtest habe zwar einen Wert von null angezeigt, sagte John Budensiek vom Martin County Sheriff's Office in Florida bei einer Medienkonferenz. Einen Urin-Test habe Woods aber nicht machen wollen. Die Ermittler vermuten, dass er «irgendein Medikament oder eine Droge» zu sich genommen habe.

«Er wirkte am Tatort lethargisch», sagte Budensiek. «Wir glauben, dass das auf die Substanz zurückzuführen war, unter deren Einfluss er stand.»

Woods, der bei dem Unfall unverletzt blieb, musste für mindestens acht Stunden lang im Gefängnis bleiben. Erst danach könne er gegen Kaution freigelassen werden, sagte Budensiek. Er sei wegen Fahruntüchtigkeit am Steuer und Verweigerung eines Tests im Zusammenhang mit dem Unfall angeklagt worden.

Anzeichen von Fahruntüchtigkeit

Gegen 14 Uhr Ortszeit erreichte die Polizei einen Anruf, dass sich ein Auto in der Stadt Jupiter Island im Bundesstaat Florida überschlagen habe. Nach Angaben des Sheriffs soll Woods in einem Geländewagen mit hoher Geschwindigkeit zum Überholen eines Fahrzeugs angesetzt haben, das zugleich abbiegen wollte. Woods' Geländewagen streifte dabei den Anhänger des anderen Fahrzeugs, kippte auf die Seite und schlitterte über die Fahrbahn. Verletzt wurde bei dem Unfall laut Sheriff niemand.

Woods war bereits im Februar 2021 in Los Angeles mit dem Auto von der Strasse abgekommen, hatte sich mehrfach überschlagen und dabei komplizierte Brüche am Bein erlitten. Er lag drei Wochen im Spital und danach nach eigenen Angaben weitere drei Monate in einem Krankenbett bei sich zu Hause in Florida.

Damals gab es beim Golfstar Angaben von Polizei und Feuerwehr zufolge keine Anzeichen für den Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten. Woods hatte nach dem Unfall zu Protokoll gegeben, sich nicht daran zu erinnern, am Steuer gesessen zu haben.

Zuletzt befeuerte Woods Gerüchte um Comeback

Woods hatte zuletzt Gerüchte um ein Comeback beim ab dem 9. April stattfindenden US-Masters in Augusta befeuert. Der 50-Jährige hatte nach langer Verletzungspause am vergangenen Dienstag in der neuen Indoor-Liga Tomorrow's Golf League für Aufsehen gesorgt, als er dort überraschend einige Schläge machte.

Tiger Woods liebäugelte mit Comeback. Bild: keystone

Seinen letzten grösseren Auftritt hatte Woods beim British Open 2024. Nach einem Achillessehnenriss im Frühjahr 2025 fiel er für die Saison aus - und liess sich im vergangenen Herbst dann ein weiteres Mal am Rücken operieren. «Dieser Körper... Er erholt sich nicht mehr so wie damals, als ich 24, 25 war. Das heisst nicht, dass ich es nicht versuche», sagte Woods. Mit Blick auf die US-Masters ergänzte er: «Ich möchte spielen, ich liebe das Turnier.» Er werde auf jeden Fall vor Ort sein, so der US-Amerikaner. «Wir werden sehen, wie es läuft. Ich werde diese Woche zu Hause trainieren und weiter versuchen, Fortschritte zu machen.» (nih/sda/dpa)