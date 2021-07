Diese Olympia-Disziplinen schauen wir am liebsten im TV – und welche sind es bei dir?

Aus Syrien in die Schweiz geflüchtet – die Geschichte des Tokio-Starters Badreddin Wais

Radfahrer Ahmad Badreddin Wais flüchtete in einem Schlepperboot vor dem Krieg in Syrien und gelangte über Umwege und mit einem 2000 Franken teuren kasachischen Pass in die Schweiz und fand eine zweite Heimat. Nun startet er bei den Olympischen Spielen in Tokio.

Am 21. Juli 2014 verlässt ein Mann sein Zuhause in Aleppo in Syrien, fährt mit dem Auto nach Beirut in den Libanon, von dort aus weiter an die Mittelmeerküste, wo er über ein Schlepperboot in die Türkei gelangt. Dabei hat er nur ein paar Kleider, Bargeld und die Hoffnung auf ein besseres Leben.

Ahmad Badreddin Wais trägt an jenem Tag ein gelbes T-Shirt mit der Aufschrift «Tour de France». In seiner Heimat war er der beste Radfahrer, 2009 nahm er in Moskau als erster Syrer an …