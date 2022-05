Wie zufrieden bist du mit Timo Meier und Philipp Kurashev? Bild: IMAGO / ActionPictures

Deine Meinung ist gefragt: Wie benotest du die Spieler der Hockey-Nati?

Die Eishockey-Weltmeisterschaft ist für die Schweizer Nationalmannschaft mit einer Viertelfinal-Niederlage gegen die USA zu Ende gegangen. Wie fandest du die Auftritte der einzelnen Spieler und des Trainers? Hier kannst du deine Bewertung abgeben.

Der letzte Auftritt trübt das Bild natürlich etwas. Vor der 0:3-Niederlage im Viertelfinal spielte die Nati nicht nur ein gutes Turnier, sondern zeigte dabei auch begeisterndes Offensiv-Eishockey.

Am Ende dürfte aber vor allem das gestrige Scheitern in den Köpfen der Fans hängen bleiben – wird sich das auch in den Noten auswirken?

Inhaltsverzeichnis Goalies Verteidiger Stürmer Trainer Auswertung

Goalies

Verteidiger

Stürmer

Trainer

Auswertung

