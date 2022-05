Nati-Boss Weibel ist enttäuscht, aber optimistisch: «Haben das Hockey weiterentwickelt»

Der Nati-Direktor ergänzt: «Natürlich können wir nicht zufrieden sein, wenn wir nach sieben Siegen in Serie das achte Spiel nicht auch gewinnen, aber wir haben an diesem Turnier eine gute Basis gelegt. Der Weg ist richtig.»

WM-Aus im Viertelfinal – Schweizer Gold-Träume erleiden Schiffbruch

Die Schweiz holt am Ende einer beeindruckenden Eishockey-WM in Finnland keine Medaille. Die Eisgenossen verlieren in Helsinki den Viertelfinal gegen die USA 0:3. Bei den Schweizern kam zur Unzeit Sand ins Getriebe.

Im ersten Abschnitt entglitt den Schweizern das Geschehen. Sie starteten nicht von vornherein schlecht ins Spiel. Aber die Amerikaner begannen motivierter, entschlossener, vifer. Daraus resultierten 12:4 Torschüsse für das US-Team. Noch nie an dieser WM kamen die Schweizer in einem Abschnitt bloss zu vier Torschüssen.