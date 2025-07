Ben O'Connor klettert bei der Königsetappe der diesjährigen Tour de France am schnellsten. Bild: keystone

O'Connor gewinnt die Königsetappe – Pogacar baut Führung auf Vingegaard weiter aus

Ben O'Connor gewann auf dem Col de la Loze die Königsetappe der Tour de France 2025. Der 29-jährige Australier, WM-Zweiter von Zürich 2024, feierte einen seiner grössten Erfolge.

Im Gesamtklassement geriet das Gelbe Trikot von Tadej Pogacar nicht in Gefahr. Der Slowene musste im Schlussanstieg keinen ernsthaften Angriff von Jonas Vingegaard parieren. Im Gegenteil: Der Weltmeister holte auf dem letzten Kilometer sogar noch einige Sekunden auf den Dänen heraus.

O'Connor liess 15 km vor dem Ziel den letzten Fluchtgefährten stehen. Drei Minuten betrug zu diesem Zeitpunkt der Vorsprung auf die grossen Tenöre, die aber nicht auf den Etappensieg aus waren. Nach 2021 gewann der Australier zum zweiten Mal eine Etappe der Tour de France. 2024 wurde er vor dem WM-Silber auch Gesamt-Zweiter der Vuelta. Er kann Etappensiege bei allen drei grossen Rundfahrten vorweisen.

Auf dem Weg zum Col de Loze oberhalb von Courchevel gab es 5450 Höhenmeter zu bewältigen. 71 km vor dem Ziel kam ein Angriff von Vingegaard, den Pogacar problemlos parierte und die beiden in Spitzengruppe führte.

Nach der Abfahrt nahm das Septett die letzten knapp 2000 von fast 5500 Höhenmetern aber nicht gemeinsam in Angriff. Denn im Talboden begann das Taktieren. Dies nutzte O'Connor für den Coup.



Der Deutsche Florian Lipowitz, der dritte im Gesamtklassement, geriet aber in arge Schwierigkeiten. Er konnte den dritten Gesamtrang nur knapp verteidigen. Der Vorsprung auf den Briten Oscar Onley beträgt nur noch 22 Sekunden. Am Freitag wird es auf dem Weg von Albertville nach La Plagne zu einem weiteren Schlagabtausch in den Alpen kommen. (abu/sda)