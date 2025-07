Sturz im Feld kurz vor dem Ziel – Milan profitiert und gewinnt nächste Etappe

Pogacar und Vingegaard knacken am Mont Ventoux den 21 Jahre alten Rekord

Am Donnerstag steht mit der 18. Etappe das spektakulärste Teilstück der Tour auf dem Programm. Die Strecke in den Alpen führt von Vif über 171,5 Kilometer und 5450 Höhenmetern hinauf zur zum Dach der Tour, dem 2304 m hohen Col de la Loze. (abu/sda)

Einen Tag nach der harten Etappe hinauf auf den legendären Mont Ventoux und am Tag vor der Königsetappe der Tour haushalteten die Favoriten mit den Kräften. Dadurch gab es im Gesamtklassement keine Veränderungen: Der Slowene Tadej Pogacar liegt vor den Alpen weiterhin mit über vier Minuten Vorsprung vor dem Dänen Jonas Vingegaard.

Am ersten Bergpreis, dem Col de Pertuis, verloren einige Sprinter den Anschluss – unter ihnen auch der spätere Sieger Milan. Ungefähr 20 Kilometer nach der Bergwertung gelang es Milan aber dank der Unterstützung seines Teams Lidl–Trek wieder aufschliessen.

Vor dem Finish prägten vier Fahrer das Rennen. Unmittelbar nach dem Start setzten sich Vincenzo Albanese (ITA), Quentin Pacher (FRA), Mathieu Burgaudeau (FRA) Jonas Abrahamsen (NOR) ab. Erst vier Kilometer vor dem Ziel wurde mit Abrahamsen der letzte Ausreisser gestellt.

Der 24-jährige Italiener Jonathan Milan gewann bislang zwei Etappen und klassierte sich zweimal als Zweiter. Die Führung im Punkteklassement auf Pogacar baute Milan um 61 Punkte auf 72 Zähler aus. Die Ehrenplätze hinter Milan gingen an den Belgier Jordi Meeus und den Dänen Tobias Lund Andresen.

Starker Regen prägte das Finale in Valence – und spielte Jonathan Milan in die Karten. Denn die besten Sprinter hatten sich wie Milan für den Schlussspurt gut positioniert. Dann führte indessen ein Massensturz dazu, dass sich der Kampf um den Etappensieg auf rund ein Dutzend Fahrer beschränkte.

Der Italiener Jonathan Milan gewinnt in Valence die 17. Etappe der Tour de France. Mit seinem zweiten Etappensieg baut Milan den Vorsprung im Punkteklassement auf Tadej Pogacar massiv aus.

