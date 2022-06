Thibaut Pinot gewinnt zum zweiten Mal in seiner Karriere eine Tour-de-Suisse-Etappe. Bild: keystone

Pinot gewinnt Bergankunft in Malbun solo – Higuita übernimmt das Gelbe Trikot

Sergio Higuita hat am zweitletzten Tag der Tour de Suisse das Leadertrikot übernommen. Der Kolumbianer klassierte sich in der 7. Etappe in Malbun im 4. Rang und löste den Dänen Jakob Fuglsang als Gesamtführender ab.

Der Stand im Gesamtklassement vor dem abschliessenden Zeitfahren von morgen. bild: screenshot srf

Im Kampf um den Gesamtsieg bleibt es vor dem abschliessenden Zeitfahren am Sonntag spannend. Higuita führt zwei Sekunden vor dem Briten Geraint Thomas, der nun als Favorit auf den Sieg gilt, und 19 Sekunden vor Fuglsang. Die besten Schweizer folgen mit gut zwei Minuten auf den Plätzen 6 (Sébastien Reichenbach) und 7 (Stefan Küng).

Den Etappensieg in Liechtenstein sicherte sich nach 194,6 km der Franzose Thibaut Pinot, der 2015 auf dem Rettenbachgletscher im österreichischen Sölden bereits einmal ein Teilstück der Schweizer Rundfahrt für sich entschieden hatte. Der Teamkollege von Küng beim Team Groupama-FDJ gewann 25 Sekunden vor dem Spanier Oscar Rodriguez und 38 Sekunden vor dem Kasachen Alexej Luzenko. (pre/sda)