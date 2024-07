Pogacar entscheidet die 14. Etappe der Tour de France für sich. Bild: keystone

Spannung an der Tour de France – Pogacar gewinnt die 14. Etappe und baut Gesamtführung aus

Tadej Pogacar gewinnt die 14. Etappe der Tour de France mit dem Schlussanstieg zum Pla d'Adet. Der Slowene siegt vor Jonas Vingegaard sowie Remco Evenepoel und baut die Gesamtführung aus.

Pogacar vor malerischer Kulisse. Bild: www.imago-images.de

Die in Pau gestartete Etappe über 152 km hatte es mit zwei Bergwertungen der höchsten Kategorie in sich. Zuerst musste der legendäre Col du Tourmalet passiert werden, dann folgte die erste Bergankunft der diesjährigen Tour de France. Der letzte Anstieg zog sich über 10,6 km und wies eine durchschnittliche Steigung von 7,9 Prozent auf.

Jonas Vingegaard büsst auf seinen Konkurrenten Zeit ein. Bild: keystone

Pogacar griff knapp fünf Kilometer vor dem Ziel aus der Gruppe der Favoriten an und seinem explosiven Antritt hatte keiner etwas entgegenzusetzen. Zwar hielt Vingegaard den Rückstand zunächst in Grenzen. Pogacar hatte aber die grösseren Reserven und nahm dem Dänen bis ins Ziel 39 Sekunden ab. Damit führte er in der Gesamtwertung nun 1:57 Minuten vor Vingegaard, der Evenepoel überholte. Der Belgier verlor als Dritter 70 Sekunden auf Pogacar und weist nun einen Rückstand von 2:22 Minuten auf den Leader auf.