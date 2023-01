Italienische Hooligans verabreden sich zur Prügelei auf der Autobahn

Am Sonntag haben sich Fans der beiden italienischen Fussballclubs S.S.C. Napoli und AS Roma auf einer Autobahn geprügelt. Rund 200 Personen trafen sich in einer Raststädte in der Nähe der toskanischen Stadt Arezzo. Videoaufnahmen zeigen das Chaos, dass die Hooligans auf der Autobahn veranstalteten:

Der französische Ligue-1-Klub OGC Nice entlässt seinen Schweizer Trainer Lucien Favre. Am Ende wurde dem 65-jährigen Waadtländer die Niederlage im Cup gegen den Drittligisten Puy (0:1) am Samstag zum Verhängnis. Auch in der Meisterschaft belegt der ambitionierte Verein im Besitz des britischen Milliardär Jim Ratcliffe mit dessen Unternehmen Ineos nach 17 Runden nur den 11. Platz. Am Abend bestätigte der Verein die Entlassung Favres, betonte aber dessen Verdienste in Nizza. «Er wird immer ein aussergewöhnliches Mitglied der rot-schwarzen Familie sein», schrieb der OGC Nice.