Sport

Wintersport

Ski alpin: Wendy Holdener fährt in Kranjska Gora auf Platz 3



Frauen-Riesenslalom in Kranjska Gora 1. Alice Robinson (NZL) 1:54.32 2. Petra Vlhova (SVK) +0.34 3. Wendy Holdener (SUI) +1.59 3. Meta Hrovat (SLO) +1.59 7. Michelle Gisin (SUI) +1.78 12. Andrea Ellenberger (SUI) +2.24 13. Lara Gut-Behrami (SUI) +2.51

Bild: AP

Holdener fährt erneut aufs Podest – Schweiz zieht in der Nationenwertung weiter davon

Wendy Holdener hat in Kranjska Gora ihren zweiten Podestplatz in einem Weltcup-Riesenslalom nach demjenigen im letzten Dezember in Courchevel geschafft. Die Schwyzerin klassierte sich in Slowenien beim Sieg der Neuseeländerin Alice Robinson wiederum als Dritte.

Die nach dem ersten Lauf viertklassierte Wendy Holdener verbesserte sich in Kranjska Gora im Finaldurchgang noch um eine Position und klassierte sich zeitgleich mit der Einheimischen Meta Hrovat im 3. Rang. Der Rückstand des Duos auf die Siegerin Alice Robinson betrug allerdings bereits 1,59 Sekunden.

Video: SRF

Die erst 18-jährige Neuseeländerin, die im Weltcup zum zweiten Mal triumphierte (nach Sölden im Oktober 2019), setzte sich mit 34 Hundertsteln Vorsprung vor der nach halbem Pensum führenden Slowakin Petra Vlhova durch.

Andrea Ellenberger (2,24 zurück) gelang mit dem 12. Platz das beste Saisonresultat. Die 26-jährige Nidwaldnerin war im Weltcup überhaupt erst einmal besser gewesen. Vor gut einem Jahr war sie im italienischen Kronplatz Elfte geworden. Lara Gut-Behrami klassierte sich unmittelbar hinter Ellenberger im 13. Rang. Dank des guten Teamresultats liegt die Schweiz in der Nationenwertung jetzt bereits 710 Punkte vor Österreich.

Der Stand in der Nationenwertung: bild: screenshot srf

Der Vergleich mit Österreich: Differenz im Nationenweltcup

Infogram

Simone Wild (36.) und Vanessa Kasper (38.) hatten im ersten Lauf den Vorstoss in die Top 30 deutlich verpasst. Am Sonntag findet in Kranjska Gora der Slalom statt. Start zum ersten Lauf ist um 10.15 Uhr. (pre/sda)

Der Liveticker:

