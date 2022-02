Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2022 in Peking 1 / 120 Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2022 in Peking quelle: keystone / filip singer

Olympia-Programm: Das läuft am Sonntag in Peking

Die Highlights

Ski alpin

In der Abfahrt und im Super-G reichte es Marco Odermatt noch nicht zu seiner ersten Olympia-Medaille – nun will er diese in seiner Paradedisziplin Riesenslalom holen. Die Vorzeichen dafür sind gut: Der Nidwaldner gewann in dieser Disziplin vier der bisherigen fünf Saisonrennen. Und auch hinter Odermatt ist die Schweiz gut aufgestellt: Justin Murisier belegt in der Riesenslalom-Wertung den sechsten Platz, Gino Caviezel verpasste das Podest in Sölden als Vierter nur knapp und Loic Meillard schien zuletzt immer besser auf Touren zu kommen.

Im Super-G fiel Marco Odermatt aus – holt er dafür im Riesenslalom eine Medaille? Bild: keystone

Der erste Lauf beginnt um 3.15 Uhr, die Entscheidung gibt es ab 6.45 Uhr.

Ski Freestyle

Nach dem Big-Air-Wettkampf absolvieren die Frauen nun die Qualifikation im Slopestyle. Es ist die Disziplin, an welche die Schweizerinnen beste Erinnerungen haben: In Pyeongchang feierten Sarah Hoefflin und Mathilde Gremaud einen Doppelsieg. Gremaud bewies mit ihrem dritten Rang im Big Air zudem bereits, dass sie auch in Peking wieder gut in Form ist. Alles andere als eine Finalqualifikation wäre für die beiden eine Enttäuschung.

Das Bronze im Big Air will Mathilde Gremaud im Slopestyle nachdoppeln. Bild: keystone

Biathlon

Die Schweizer Männer und Frauen gehen nach ihren Leistungen im Sprint mit beträchtlichem Rückstand in die Verfolgungsrennen der Biathleten. Ein weiter Sprung nach vorne wird allenfalls Lena Häcki zugetraut, die aus Position 23 startet. Vor vier Jahren in Pyeongchang arbeitete sich die Engelbergerin von Position 26 noch auf einen Diplomrang vor. Der Rückstand von Häcki auf die Top 8 beträgt knapp 40 Sekunden.

Kann sich Lena Häcki wie schon 2018 in der Verfolgung aufholen? Bild: keystone

Langlauf

Die Männer-Langlauf-Staffel wird dominiert von Norwegern und Russen. Den letzten freien Platz auf dem Podest sicherte sich bei fünf der letzten sechs Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen überraschend Frankreich. Das animierte die Schweizer, die eher höher einzustufen sind als die Franzosen, auch vermehrt auf die Staffel zu setzen. Die Hoffnungen auf einen Exploit sind derzeit trotzdem gering: Zu schwach waren die Resultate in dieser Saison und ist es insbesondere auch der Formstand von Dario Cologna.

Die 7 Medaillen-Entscheidungen am Sonntag

06.45 Uhr

Ski alpin, Männer, Riesenslalom, 2. Lauf

🇨🇭evtl. mit Gino Caviezel, Loïc Meillard, Justin Murisier, Marco Odermatt



08.00 Uhr

Ski nordisch, Langlauf, Männer, 4x5-km-Staffel

🇨🇭mit der Schweiz (Starter noch nicht bestimmt)



10.00 Uhr

Biathlon, Frauen, Verfolgung, 10 km

🇨🇭mit Amy Baserga, Lena Häcki



11.45 Uhr

Biathlon, Männer, Verfolgung, 12,5 km

🇨🇭evtl. mit Joscha Burkhalter, Niklas Hartweg, Sebastian Stalder, Benjamin Weger



12.44 Uhr

Shorttrack, Frauen, 3000-m-Staffel

13.14 Uhr

Shorttrack, Männer, 500 m

14.56 Uhr

Eisschnelllauf, Frauen, 500 m

Weitere Schweizer Einsätze am Sonntag

02.30 und 04.00 Uhr

Melanie Hasler: Bob, Monobob, 1. und 2. Lauf

03.00 und 04.00 Uhr

Mathilde Gremaud, Sarah Höfflin: Ski Freestyle, Slopestyle, Qualifikation

03.15 Uhr

Gino Caviezel, Loïc Meillard, Justin Murisier, Marco Odermatt: Ski alpin, Riesenslalom, 1. Lauf

07.05 Uhr

Schweiz - Kanada: Curling, Frauen, Round Robin, 6. Runde

12.00 und 12.45 Uhr

Alexandra Bär: Ski Freestyle, Aerials, Qualifikation

13.05 Uhr

Schweiz - Italien: Curling, Männer, Round Robin, 7. Runde