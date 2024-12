In einem YouTube-Video spricht Pep Guardiola über seine Zukunft. Bild: keystone

Guardiola will nach ManCity aufhören und seine Spieler treffen das leere Tor nicht

Pep Guardiola und Manchester City läuft es aktuell nicht nach Wunsch. Von den letzten neun Pflichtspielen konnte City nur eines davon gewinnen. Nun äussert sich der Startrainer vor dem wichtigen Champions-League-Spiel gegen Juventus Turin über seine Zukunft. Seine Spieler haben im Training Mühe damit, das leere Tor zu treffen.

«Ich fühle, dass es genug ist. Ich werde aufhören. Ich werde kein anderes Team übernehmen», sagte 53-jährige Spanier in einem auf Youtube veröffentlichten Interview mit dem spanischen Starkoch Dani Garcia.

Guardiola ist seit Sommer 2016 Trainer bei den Citizens und wurde mit dem Klub sechsmal englischer Meister. 2023 gewann er mit Manchester City zudem die Champions League. Bayern München führte er von 2014 bis 2016 dreimal zum Gewinn der deutschen Meisterschaft.

In diesem Video spricht Guardiola über seine Zukunft. Video: YouTube/Dani García

In der aktuellen Saison steckt Guardiola mit seinem Team aber in der Krise und hat als Tabellenvierter bereits acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool. Dennoch verlängerte er seinen Vertrag in Manchester kürzlich bis Sommer 2027.

Um danach noch einmal einen neuen Verein zu trainieren, fehlt dem Spanier offenbar die Kraft. «Ich hätte keine Energie. Der Gedanke, irgendwo anders anzufangen, das ganze Training und so weiter. Nein, nein, nein», sagte Guardiola. Eine Option sei aber ein Job als Nationaltrainer. «Vielleicht eine Nationalmannschaft, aber das ist etwas anderes», sagte Guardiola.

Spieler treffen das leere Tor nicht

Zunächst einmal steht heute Abend das Spiel in der Champions League gegen Juventus Turin an. Der englische Meister könnte durch eine Niederlage bei Juventus in den letzten beiden Matches ums Weiterkommen bangen müssen.

Im Vorfeld des Spiels übertrug der aktuelle englische Meister das Training per Livestream. In diesem scheiterten die Stars Phil Foden, Jack Grealish, Ilkay Gündogan und Erling Haaland jeweils vom Penaltypunkt. Das kuriose dabei: es war kein Torhüter im Tor.

Es bleibt für den Champions-League-Sieger aus dem Jahr 2023 zu hoffen, dass die Spieler bis zum Spiel heute Abend das Tor besser treffen werden als im Training. Anpfiff ist um 21:00 Uhr. (riz/sda)

