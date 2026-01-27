Elis Lundholm identifiziert sich als Mann. Bild: www.imago-images.de

Besonderheit bei den Olympischen Spielen: Trans Mann Elis Lundholm startet bei den Frauen

Wer in diesem Jahr bei den Olympischen Spielen beim Ski Freestyle einschaltet, wird bei den Frauen auch Elis Lundholm sehen. Dabei identifiziert sich Lundholm als Mann.

Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo kommt es zu einer Besonderheit. Denn bei den Ski-Freestyle-Wettkämpfen startet bei den Frauen eine Person, die sich als Mann identifiziert. Gemeint ist der Schwede Elis Lundholm. «Ich kann mich glücklich schätzen, dass mit mir so gut umgegangen wurde. Ich weiss, dass es einige Reaktionen geben wird, aber das macht mir keine Sorgen», zitiert die schwedische Zeitung «Aftonbladet» den 23 Jahre alten Wintersportler.

Lundholm identifiziert sich seit einigen Jahren als Mann. Dass er bei den Frauen an den Start geht, ist für ihn kein Problem. «Ich hatte mein Coming-out und mich als Mann identifiziert. Aber ich trete bei den Frauen an, weil sie die gleichen Voraussetzungen wie ich haben. Und das ist für alle auch okay», sagte Lundholm laut dem schwedischen TV-Sender SVT.

«Wichtig, dass es im Sport Platz für alle gibt»

Der 23-Jährige hat sich bisher keiner geschlechtsangleichenden Operation unterzogen, weshalb er auch vom Schwedischen Olympia-Komitee (SOK) für das Frauenteam ausgewählt wurde. SOK-Sportdirektor Fredrik Joulamo sagte laut «Aftonbladet»: «Es ist wichtig, dass es im Sport Platz für alle gibt und dass es fair ist. Elis hat die Voraussetzungen erfüllt, um für Schweden nach Italien zu reisen, und wir hoffen, dass Elis auch in Zukunft für Schweden bei Olympischen Spielen antreten wird.»

Als Medaillenfavorit gilt Lundholm aber nicht. Zuletzt beendete das schwedische Wintersporttalent die Wettkämpfe im Ski Freestyle meist rund um Platz 20. Bei den Spielen in Italien stehen daher vor allem andere im Fokus. Dennoch ist die Hoffnung in Schweden gross, dass Lundholm in Zukunft ganz oben dabei sein wird. (riz/tonline)