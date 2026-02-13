Wladyslaw Heraskewytsch am Freitag beim CAS-Termin. Bild: keystone

«Diesen Skandal habe ich nie erwartet» – Skeletonfahrer kämpft gegen Olympia-Ausschluss

Wladyslaw Heraskewytsch darf an den Olympischen Spielen von Mailand-Cortina nicht antreten. Der Skeletonfahrer aus der Ukraine kämpft weiter darum, dass die Disqualifikation durch das IOC rückgängig gemacht wird.

Ralf Meile Folge mir

Mehr «Sport»

Am frühen Freitagabend wird der Olympiasieger im Skeleton ermittelt. Aber der Sport ist gerade wegen eines Athleten zum grossen Thema geworden, der vom Wettkampf ausgeschlossen wurde: Wladyslaw Heraskewytsch. Während in Cortina um die Medaillen gefahren wird, kämpft er vor Gericht.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte dem Ukrainer verboten, in einem Helm anzutreten, auf dem Opfer des Kriegs in seiner Heimat zu sehen sind. Der Ausschluss sei gerechtfertigt gewesen, weil der Helm gegen die Neutralitätsregeln verstosse, liess das IOC verlauten. IOC-Präsidentin Kirsty Coventry hatte am Donnerstagmorgen im persönlichen Gespräch versucht, den 27-Jährigen umzustimmen.

«Ich bereue nichts»

Gegen diesen Entscheid hatte Wladyslaw Heraskewytsch Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) eingelegt. Am Freitagmorgen war er in Mailand angehört worden.

Selbst bei einem Erfolg vor Gericht könnte er nicht mehr ins Rennen, dessen erste zwei von vier Läufen gestern waren, eingreifen. «Es sieht danach aus, dass dieser Zug abgefahren ist», sagte Heraskewytsch. Das Gericht werde versuchen, rasch eine Entscheidung zu treffen, sagte CAS-Generaldirektor Matthieu Reeb.



Zweieinhalb Stunden lang dauerte die Anhörung, die der Ukrainer mit einem Lächeln auf den Lippen verliess. Er glaube daran, dass das CAS in seinem Sinn entscheide. «Ich bereue nichts. Vom ersten Tag an habe ich stets betont, dass ich im Recht bin.» Trainings im olympischen Eiskanal in Cortina d'Ampezzo durfte er mit dem Helm noch bestreiten.

Heraskewytsch bei einem Trainingslauf. Bild: keystone

Kompromiss abgelehnt

Die Ausmasse, die der Fall angenommen hat, habe er nicht kommen sehen, sagte der Athlet. «So einen grossen Skandal hätte ich nie erwartet.» Die Schuld daran trägt in seinen Augen das IOC. Erst durch die Ablehnung des Helms wurde dieser weltweit zum Thema.

Sie glaube, dass Heraskewytsch es in gewisser Weise verstanden habe, weshalb man ihm das Tragen des Helms verbot, sagte IOC-Präsidentin Coventry. Er sei aber sehr von seiner Ansicht überzeugt gewesen, was sie respektieren könne. «Aber leider ändert das nichts an den Regeln.»

Die Funktionäre hatten dem Ukrainer angeboten, dass er den Helm nach dem Rennen bei den Interviews zeigen und mit einem Trauerflor am Arm fahren dürfe. Das hatte Heraskewytsch abgelehnt.