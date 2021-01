Sport

Ski-Alpin in Garmisch: Lara Gut-Behrami dominiert die Konkurrenz erneut



Lara Gut-Behrami dominiert die Konkurrenz erneut – Suter und Nufer in Top 10

Lara Gut-Behrami ist im Super-G weiter nicht zu bezwingen. Die Tessinerin, zuvor im Januar schon in St. Anton und Crans-Montana siegreich, gewinnt in ihrer Spezialdisziplin das dritte Rennen in Folge.

In Garmisch-Partenkirchen setzt sich Gut-Behrami mit 0,68 Sekunden Vorsprung vor der Norwegerin Kajsa Lie durch. Dritte wird die überraschende Kanadierin Marie-Michèle Gagnon (0,93 zurück).

Für Gut-Behrami war es der 29. Weltcupsieg, der 15. im Super-G und der dritte in dieser Saison.

Corinne Suter wird mit 1,21 Sekunden Rückstand auf ihre Teamkollegin Siebte, die Obwaldnerin Priska Nufer Achte.

Am Sonntag steht in Garmisch nochmals ein Super-G auf dem Programm. Start ist erneut um 11.00 Uhr. (zap/sda)

