Olympia-Progamm: Das läuft am Donnerstag in Peking

Die Highlights

Kombination der Frauen

Die letzte Einzel-Entscheidung der Alpinen Skifahrer fällt am Donnerstagmorgen. Michelle Gisin und Wendy Holdener gehören in der Kombination (Abfahrt um 3.30 Uhr, Slalom um 7 Uhr) zu den grossen Favoritinnen.

Kür im Schatten von Doping

Wenn die Eiskunstläuferinnen ihren Wettkampf nach der Kür beendet haben werden, wird man nicht mit Sicherheit wissen, wer tatsächlich Olympia-Gold gewonnen hat. Die Führende nach dem Kurzprogramm, die 15-jährige Russin Kamila Waljewa, steht unter Dopingverdacht. Dank einem Entscheid des CAS darf sie starten, doch hinter ihrem Namen wird auch nach der Kür ein Stern stehen. Der Doping-Skandal um den Teenager aus Russland berührt die Schweizerin Alexia Paganini zumindest vom Resultat her nur am Rande: Die Bündnerin hat als 19. des Kurzprogramms kaum Aussichten, sich ein olympisches Diplom zu sichern.

Fanny Smith geschwächt auf Medaillenjagd

Die Schweizer Skicrosserin Fanny Smith geht nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte auf Medaillenjagd. Wie gut in Form sie nach ihrem Sturz vor einem Monat in Kanada wirklich ist, weiss wohl auch Smith selber nicht so genau. Es ist aber anzunehmen, dass sie sich Chancen ausrechnet, sonst wäre sie kaum nach Peking gereist. Top-Favoritin bleibt so oder so die Schwedin Sandra Näslund. Die Weltmeisterin gewann in diesem Winter zehn von elf Rennen.

Bild: keystone

Die 6 Medaillen-Entscheidungen am Donnerstag

05.10 Uhr

Eishockey, Frauen, Kanada - USA



07.00 Uhr

Ski alpin, Frauen, Kombination, Slalom

🇨🇭evtl. mit Michelle Gisin, Wendy Holdener, Priska Nufer



08.10 Uhr

Skicross, Frauen, Final

🇨🇭evtl. mit Tanja Gantenbein, Saskja Lack, Fanny Smith



09.30 Uhr

Eisschnelllauf, Frauen, 1000 m



11.00 Uhr

Eiskunstlauf, Frauen

🇨🇭mit Alexia Paganini in der 1. Gruppe (11.53 Uhr)



Bild: keystone

12.00 Uhr

Ski nordisch, Nordische Kombination, Teamwettkampf, Grossschanze/Langlauf 4x5 km

Weitere Schweizer Einsätze am Donnerstag

02.05 Uhr

Schweden - Schweiz: Curling, Männer, Round Robin, 12. Runde

03.30 Uhr

Michelle Gisin, Wendy Holdener, Priska Nufer: Ski alpin, Kombination, Abfahrt

04.30 Uhr

Tanja Gantenbein, Saskja Lack, Fanny Smith: Skicross, Setzungslauf (04.30 Uhr), Achtelfinals (07.00 Uhr), evtl. Viertel- und Halbfinals (07.35 und 07.54 Uhr)

05.30 Uhr

Robin Briguet, Rafael Kreienbühl: Ski Freestyle, Halfpipe, Qualifikation

Bild: keystone

07.15 Uhr

Japan - Schweiz: Curling, Frauen, Round Robin, 12. Runde