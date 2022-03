Frauen-Riesenslalom in Are 1. Petra Vlhova (SVK) 2:32.59

2. Marta Bassino (ITA) +1.24

3. Mikaela Shiffrin (USA) +1.70 9. Michelle Gisin (SUI) +2.65

12. Simone Wild (SUI) +3.15

14. Vivianne Härri (SUI) +3.31

29. Andrea Ellenberger (SUI) +3.89

Out: Wendy Holdener (SUI)

Michelle Gisin büsst im zweiten Lauf nach einem Fehler noch fünf Ränge ein. Bild: keystone

Gisin fährt bei Vlhova-Demonstration in die Top 10 – auch Wild und Härri stark

Petra Vlhova gewann den Weltcup-Riesenslalom in Are in Schweden überlegen und siegte damit zum ersten Mal seit einem Jahr in dieser Disziplin. Die Slowakin dominierte mit 1,24 Sekunden Vorsprung vor der Italienerin Marta Bassino. Dritte wurde die Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die als Führende in der Gesamtwertung noch 77 Punkte vor Vlhova liegt.

Beste Schweizerin war Michelle Gisin. Die Obwaldnerin, nach dem ersten Lauf Vierte, fiel nach einem zeitraubenden Fehler im zweiten Durchgang auf den 9. Platz zurück. Simone Wild wurde Zwölfte und war so gut klassiert wie seit vier Jahren nicht mehr in einem Weltcup-Riesenslalom.

Der verpatzte zweite Lauf von Michelle Gisin. Video: SRF

Viviane Härri schaffte mit Rang 14 sogar ihr mit Abstand bestes Ergebnis auf dieser Stufe. Andrea Ellenberger wurde 19 und verpasste damit wie Wild knapp die Qualifikation für das Finale von nächster Woche in Méribel in Frankreich.

Härri kann sich mit dieser starken Fahrt um 15 Plätze verbessern. Video: SRF

Wendy Holdener schied im zweiten Lauf aus. Die Schwyzerin zog sich bei ihrem Sturz eine Schnittwunde am einen Unterschenkel zu, die genäht werden musste. Ob sie am Samstag den Slalom bestreiten kann, steht noch nicht fest. (pre/sda)