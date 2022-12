Ski-Weltcup: Goggia siegt in St. Moritz trotz gebrochener Hand

Daumen hoch bei Goggias gesunder Hand. Bild: AP

Goggia siegt trotz gebrochener Hand – Schweizerinnen neben dem Podest

Sofia Goggia lässt sich auch von einer gebrochenen Hand nicht bremsen. Die Italienerin gewinnt trotz des Handicaps die zweite Weltcup-Abfahrt in St. Moritz. Goggia hatte sich am Freitag nach ihrem 2. Platz sofort vom Engadin nach Mailand begeben, um sich die verletzte linke Hand operieren zu lassen. Am Tag danach war sie bereits wieder eine Klasse für sich.

«Gestern war die Hand gebrochen, heute ist sie bereits geflickt. Gestern war ein verrückter Tag, aber wir haben gesagt, wir machen das, um heute zu gewinnen. Es ist nur eine Hand. Es war etwas riskant. Ich wusste nach Peking, dass ich alles aushalten kann. Ich bin wirklich glücklich.» Sofia Goggia

Rang 2 ging am Samstag in St. Moritz an eine Fahrerin, die im Weltcup seit Januar 2019 nicht mehr auf dem Podest stand: Ilka Stuhec. Die Slowenin verlor 0,43 Sekunden auf Goggia. Dritte wurde die Deutsche Kira Weidle.

Die Schweizer Abfahrerinnen büssten alle viel Zeit ein. Bestklassierte war als Neunte mit 1,29 Sekunden Rückstand die Bernerin Joana Hählen. Die Bündnerin Jasmine Flury, am Freitag noch Vierte, reihte sich nach 34 gestarteten Fahrerinnen im 10. Rang ein. Eine grosse Enttäuschung setzte es für Corinne Suter ab. Die Vortages-Dritte wurde nur 14. (abu/sda)