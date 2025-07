Das wäre ganz bitter für das spanische Nationalteam: Starstürmerin Esther Gonzalez kämpft gemäss der spanischen Zeitung «Mundo Deportivo» mit Muskelbeschwerden an den Aduktoren im rechten Bein. Die letzten beiden Teamtrainings verpasste die Stürmerin.Gonzales erzielte an der laufenden EM bereits vier Tore und ist aktuell die Topskorerin des Turniers. Alternativen für die 32-jährige Torjägerin sind Salma Paralluelo oder Alba Redondo, welche an diesem Turnier allerdings noch nie zum Einsatz kam. (riz)