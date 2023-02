Abfahrt der Frauen, Crans Montana 1. Sofia Goggia (ITA) 1.26,81.

2. Federica Brignone (ITA) +0,15.

3. Laura Gauché (FRA) +0,41.

4. Ragnhild Mowinckel (NOR) +0,43.

5. Joana Hählen (SUI) +0,62.

6. Priska Nufer (SUI) +0,65. … 8. Michelle Gisin (SUI) +0,72.

13. Lara Gut-Behrami (SUI) +0,89.

17. Jasmine Flury (SUI) +1,21.

19. Stephanie Jenal (SUI) +1,38.

20. Corinne Suter (SUI) +1,59.

29. Juliana Suter (SUI) +2,17.



Als Fünfte war sie die beste Schweizerin: Joana Hählen. Bild: keystone

Goggia gewinnt in Crans Montana – kein Schweizer Podestplatz an Heim-Abfahrt



Sofia Goggia feiert in Crans-Montana ihren fünften Saisonsieg in der Abfahrt. Joana Hählen (5.), Priska Nufer (6.) und Michelle Gisin (8.) sorgen beim Heimrennen für ein gutes Schweizer Teamresultat.

Als beste Schweizerin reihte sich Joana Hählen im Wallis im 5. Rang ein. Der Berner Oberländerin fehlten gut zwei Zehntel zu ihrem fünften Podestplatz im Weltcup. Priska Nufer, im Vorjahr auf der Piste Mont Lachaux sensationell siegreich, egalisierte als Sechste ihr bestes Saisonresultat. Michelle Gisin ihrerseits egalisierte mit Platz 8 ihre beste Abfahrts-Leistung in diesem Winter.

Die Fahrt von Joana Hählen. Video: SRF

Rang 17 für Weltmeisterin Flury

Die auf dem Papier stärksten Schweizer Abfahrerinnen mussten sich auf der WM-Piste von 2027 mit Platzierungen ausserhalb der Top 10 begnügen. Mit knapp neun Zehnteln Rückstand auf Goggia wurde Lara Gut-Behrami 13.

Abfahrts-Weltmeisterin Jasmine Flury (17.) verlor in ihrem ersten Renneinsatz nach dem überraschenden Gewinn von WM-Gold 1,2 Sekunden auf die Siegerin. Corinne Suter kam nicht über Rang 20 hinaus. Vor der WM-Dritten und Abfahrts-Olympiasiegerin klassierte sich Stephanie Jenal als 19.



Sofia Goggia ist nach ihrem 22. Weltcupsieg, dem fünften in dieser Saison in einer Abfahrt, die kleine Kristallkugel für den Disziplinensieg kaum mehr zu nehmen. Bei zwei noch ausstehenden Abfahrten liegt die 30-Jährige um 179 Punkte vor Ilka Stuhec (580:401). Die Slowenin, die am Freitag im einzigen Training überlegen Bestzeit aufgestellt hatte, wurde in der drittletzten Saison-Abfahrt nur Neunte.

Mit dieser Fahrt holte sich Sofia Goggia den Sieg. Video: SRF

Mit Startnummer 21 zu Rang 2

Federica Brignone sorgte als Zweite – mit 0,15 Sekunden Rückstand auf ihre Teamkollegin – für einen italienischen Doppelsieg. Dritte wurde die mit Nummer 26 gestartete Französin Laura Gauché (0,41 zurück).

Im Frauen-Weltcup geht es in der kommenden Woche mit Speed-Rennen in Norwegen weiter. In Kvitfjell stehen zwei Super-G (am Freitag und Sonntag) sowie eine Abfahrt (am Samstag) im Programm.

