«Völkermörderische Hassbotschaften» – Serben provozieren den Kosovo mit Garderobenfahne

Einen Tag nach Serbiens Niederlage gegen Brasilien wird das Resultat zur Nebensache. Viral geht nicht mehr das wunderbare Tor von Seleçao-Stürmer Richarlison, sondern ein Bild einer Fahne, das mutmasslich vor der Partie gegen Neymar und Co. in der serbischen Garderobe aufgenommen wurde.

Das Bild zeigt eine Fahne, darauf zu sehen sind Umrisse des Kosovo, allerdings in den serbischen Farben. Hinzu kommt die Aufschrift «Niemals aufgeben». Der Fussballverband des Kosovo (FFK) hat am Freitag reagiert und auf Twitter folgendermassen Stellung genommen:

«Der FFK verurteilt das aggressive Vorgehen Serbiens gegen die Republik Kosovo aufs Schärfste. Die Fussballweltmeisterschaft ist ein Ereignis der Freude und Einheit und sollte Botschaften der Hoffnung und des Friedens aussenden, nicht Botschaften des Hasses.»

Wegen der «beschämenden Geste der serbischen Nationalmannschaft und der fremdenfeindlichen und xenophoben Botschaften in der Umkleidekabine» hat der Fussballverband des Kosovo gemeinsam mit dem Olympischen Komitee Kosovos beim Internationalen Olympischen Komitee und der FIFA Beschwerde eingereicht. Zudem heisst es von Seiten des Kosovarischen Verbandes:

«Es ist beschämend, wie die Führung des serbischen Fussballverbandes solche fremdenfeindlichen und völkermörderischen Hassbotschaften gegen ein gleichberechtigtes Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), der FIFA und der UEFA zulässt.»

Auch Daulina Osmani, die stellvertretende Ministerin für Kultur, Jugend und Sport des Kosovos, hat sich auf Twitter zur Aktion der Serben geäussert:

«Die chauvinistische Rhetorik Serbiens gegen die Republik Kosovo im Sport und in offiziellen Einrichtungen ist ein aggressiver Akt gegen menschliche und sportliche Werte und muss verurteilt werden. Keine Massnahmen zu ergreifen, ist an sich schon ein lauter Akt.»

Wie sportschau.de schreibt, wurde die in der Garderobe aufgehängte Fahne beim Spiel gegen Brasilien auch von einigen serbischen Fans hochgehalten.

Bis heute erkennt Serbien den Kosovo nicht als Staat an, Serbien möchte seine frühere Provinz zurückgewinnen.

Die Aktion weckt Erinnerungen an die Doppeladler-Affäre anlässlich des Spiels der Schweizer Nationalmannschaft gegen Serbien an der Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Damals wurden die Schweizer Spieler mit kosovarischen Wurzeln von den serbischen Fans provoziert, Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri haben nach ihren Toren mit den Händen einen Doppeladler geformt und demonstrativ damit gejubelt. Am nächsten Freitag trifft die Schweiz wieder auf Serbien, die Fahne der Serben dürfte zumindest nicht dazu beitragen, dass sich die Wogen glätten. Vor vier Jahren hat die Schweiz das Spiel gegen Serbien 2:1 gewonnen und sich für die Achtelfinals qualifiziert, die Serben schieden in der Gruppenphase aus.