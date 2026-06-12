Brasiliens Altstar laboriert weiter an den Folgen einer Wadenverletzung. Zuletzt hatte der Verband mitgeteilt, dass der 34-Jährige Fortschritte mache. Er werde «den geplanten Prozess der Genesung und des körperlichen Aufbaus fortsetzen». Auch am Tag vor dem Spiel gegen Marokko fehlte Neymar im Training. Schon die beiden Testspiele gegen Panama und Ägypten hatte der Stürmer des FC Santos verpasst. (nih/sda/dpa)
Trump zu US-Team: «Ihr könnt alles gewinnen» +++ Neymar verpasst 1. Gruppenspiel
Das Wichtigste in Kürze:
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- Es wird die bislang grösste WM der Geschichte. Statt wie bislang 32 Teams sind nun 48 Mannschaften mit dabei. Der Weltmeister wird erst nach 104 Spielen gekrönt.
- In diesem Ticker erfährst du die wichtigsten News, lustigsten Videos und besten Memes rund um die WM 2026.
Neymar fehlt Brasilien beim WM-Auftakt – längere Pause droht
Brasiliens Altstar laboriert weiter an den Folgen einer Wadenverletzung. Zuletzt hatte der Verband mitgeteilt, dass der 34-Jährige Fortschritte mache. Er werde «den geplanten Prozess der Genesung und des körperlichen Aufbaus fortsetzen». Auch am Tag vor dem Spiel gegen Marokko fehlte Neymar im Training. Schon die beiden Testspiele gegen Panama und Ägypten hatte der Stürmer des FC Santos verpasst. (nih/sda/dpa)
Präsident Trump wünscht den USA alles Gute
President Donald Trump called the USMNT ahead of their World Cup opener. 📞🇺🇸 pic.twitter.com/AbPssimKHC— World Cup HQ (@WorldCup26HQ) June 12, 2026
Kanada lässt Partey nicht rein
Das afrikanische Team mit FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi logiert im amerikanischen Boston. Die erste Partie steigt indes am Donnerstag in Toronto.
Wenn die WM ein Anime-Intro hätte
Fremdschämen mit dem Kanzler
Solltest du jemanden den Ausdruck «cringe» erklären müssen – dann ist dieses Video ein hervorragendes Beispiel dafür:
Bundeskanzler Friedrich Merz aka Stromberg und die deutsche Nationalmannschaft. pic.twitter.com/fpe0p8I8Tx— Dominik Kettner (@Dominik_Kettner) June 12, 2026
Ecuadors Präsident senkt Bierpreis
Emotionen vor dem WM-Debüt
Zlatan Ibrahimovic ist nicht für Schweden
"I have some roots in Croatia, so I'm supporting them in this tournament" - Zlatan Ibrahimović— Croatian Football (@CroatiaFooty) June 11, 2026
🇭🇷🩸
pic.twitter.com/Al8J7izRb4
Gewinnt diese Person den Award: «Bester Nachbar der Welt»?
WM-Geist aus der Flasche
The South Korean fans couldn't bring the tequila bottle inside the stadium, so they started drinking it all together outside and also invited the Mexican fans to join them.
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u/OptimusCloyster in
soccer
Der WM-Auftakt sorgte in Südafrika für wenig Begeisterung
South Africans weren't exactly thrilled with their World Cup opener.
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u/cocacolapepsifanta in
soccer
Puma hat es schon wieder getan
Han-Beom Lee rips Pavel Sulc's shirt
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u/977x in
soccer
Brasilien trauert um Weltmeister Brito
«Brito hat uns als einer der grössten Verteidiger in der Geschichte des brasilianischen Fussballs verlassen», sagte der Präsident des brasilianischen Verbands, Samir Xaud. «Möge sein Kampfgeist unseren Spielern, die an der WM teilnehmen, als Inspiration dienen.» Die Selecao startet am Sonntag in East Rutherford nahe New York mit dem kniffligen Auftaktspiel gegen Afrikameister Marokko in die diesjährige WM. Zum bislang letzten Mal gewann der Rekordweltmeister den Pokal vor 24 Jahren. (abu/sda/dpa)
O Fluminense FC lamenta profundamente a morte de Brito, zagueiro campeão do mundo pela Seleção Brasileira em 1970.— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 12, 2026
Em época de Copa do Mundo, celebramos a carreira de um dos grandes defensores do nosso futebol e que marcou seu nome em um dos maiores elencos da história do… pic.twitter.com/TVtaSgzIC3
Bayerns Davies fehlt Co-Gastgeber Kanada zum WM-Start
«Wir hoffen sehr, dass wir in den kommenden Tagen und in der nächsten Woche Fortschritte erzielen und er bald einen Beitrag leisten kann», sagte Kanadas Trainer Jesse Marsch. Kanada ist am 24. Juni in Vancouver der dritte Vorrundengegner der Schweiz in der Gruppe B. (abu/sda)
Mexiko-Torschütze imitiert Südafrika-Helden
No, non vediamo differenze 😍#MessicoSudafrica #FIFAWorldCup #DAZN pic.twitter.com/4mzzaqabVg— DAZN Italia (@DAZN_IT) June 11, 2026
Auch Haaland hat der Hockey-Hype erreicht
Erling Haaland is in the house for Game 5 of the Stanley Cup Final 👋⚽️ pic.twitter.com/MdFlj96fiu— Sportsnet (@Sportsnet) June 12, 2026
Dieser Südkorea-Fan hatte die Zeit seines Lebens
Mexican fans spot a South Korean fan and immediately adopt him
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u/Heisenberg1_007 in
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Fan erleidet Herzinfarkt vor WM-Auftakt im Aztekenstadion
Für Medienberichte, denen zufolge es sich um einen Deutschen handeln soll, gab es keine offizielle Bestätigung. Einige Medien hatten sogar gemeldet, der Betroffene sei gestorben, und damit für Verwirrung gesorgt. Der Mann wurde laut Polizei zuerst vor dem Stadion von den Notdiensten versorgt und dann in eine Klinik gebracht. Das Aztekenstadion ist nach 1970 und 1986 zum dritten Mal Austragungsort eines Eröffnungsspiels einer WM. Zum Auftakt treffen Mexiko und Südafrika aufeinander. (riz/sda/dpa)
Einigung zwischen FIFA und Gewerkschaft FIFPRO
Das Abkommen, das bis Dezember 2031 gültig ist, erkennt die FIFPRO offiziell als weltweite Vereinigung der Profispieler an. Die Gewerkschaft ist künftig in den diversen Ausschüssen des Weltverbandes vertreten. Änderungen am globalen Transfersystem oder an den vorgeschriebenen Ruhezeiten erfordern künftig eine kollektive Vereinbarung. Eine konkrete Massnahme betrifft Spieler mit einem Jahresgehalt von maximal 150'000 Euro: Bei internationalen Transfers sollen diese künftig mit fünf Prozent an der Ablösesumme beteiligt werden. (riz/sda/dpa)
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