60'000 decken «Kugel-Werni» mit Pfiffen ein – er antwortet mit erstem Schweizer WM-Titel

Marco van Basten schiesst den «ewigen Zweiten» mit seinem Traumtor zum EM-Titel

25. Juni 1988: Marco van Basten entscheidet mit seinem Kunstschuss den EM-Final in München gegen die Sowjetunion. Der Treffer gilt als einer der schönsten aller Zeiten.

Holland zeigt an fast jeder EM- und WM-Endrunde guten Fussball. Manchmal spielt sich «Oranje» auch regelrecht in einen Rausch, so geschehen in der Gruppenphase der EM 2008 in der Schweiz und Österreich. Allerdings stehen die Holländer am Schluss immer mit leeren Händen da – mit einer einzigen Ausnahme. An der Europameisterschaft 1988 in Deutschland holt die «Elftal» den Titel.

Damals nehmen nur acht Mannschaften am Turnier teil. Die Gruppe 1 mit Deutschland, Italien, Dänemark und Spanien. Zur …