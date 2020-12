Ausgerechnet Skandalnudel Di Canio erhält Applaus nach einer Fair-Play-Aktion

Einkaufstourismus andersrum: So wappnet sich die Schweiz vor deutscher «Shoppingwelle»

Mitten im Weihnachtsrummel macht Deutschland am Mittwoch die Läden dicht. Entsprechend viele Deutsche aus dem grenznahen Gebiet dürften auf Schweizer Geschäfte ausweichen. Das birgt Risiken.

Nach Deutschland geht auch Holland in den harten Lockdown: Premierminister Rutte begründete dies unter anderem wegen Shopping-Touristen aus Deutschland. «Viele Bürgermeister in Grenznähe fürchteten, dass die Deutschen in Scharen auf Weihnachtsmärkte in den Niederlanden ausweichen», sagte der Premier an einer Medienkonferenz. Mit dem Lockdown haben die Holländer der deutschen Einkaufswelle den Riegel geschoben. Nicht so die Schweiz, die wie Holland an manchen Orten längst mit dem …