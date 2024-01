Hier kommen die grössten watson-Video-Perlen der letzten 10 Jahre

10 Jahre watson

Zum 10. Jubiläum haben wir uns in den Archiven gewälzt und die Crème de la Crème der letzten Dekade herausgepickt.

2014: Was für ein Herbst! Die Sonne, das Licht und die Farbenpracht, die uns Mutter Natur zu dieser Jahreszeit beschert. Eine Stimmung zum Kinderzeugen – wenn da nicht dieser Laubbläser wäre.

First Slap (First Kiss Parody)

2014: Der Clip mit den «Fremden», die sich vor der Kamera küssen, geht um die Welt. Aber lassen Sie sich nicht blenden: Im Gegensatz zum Original waren die Gefühle in unserem Video echt. So echt, dass es weh tat.

2015: Mit ihren «100 Tipps für eine Hammer-Ausstrahlung» hat die «Bravo» einen Shitstorm ausgelöst. Die Jugendzeitschrift hat sich bereits öffentlich entschuldigt. Wir zeigen trotzdem, wie die Mode-Tipps an einem «Girl» tatsächlich aussehen würden. Und wir haben die Reaktionen, die diese Tipps bei uns auslösen, gleich mitgefilmt.

Endlich sagt mal jemand, wie's ist: Waschen in der Schweiz ist sch*****

«Hunde sind kacke» – so, jetzt hab ich keine Freunde mehr

2017: «Wein doch!» – das Format, in dem watson-Redaktoren sich betrinken und über irgendetwas beklagen. Diese Woche: Laurent Aeberli über Hunde.

2019: Passanten können nackte Menschen mitten in der Stadt Zürich antreffen – auf der Gemüsebrücke beim Rathaus. Es sind Künstler und Künstlerinnen des Body and Freedom Festivals

Ich habe einen Tag lang versucht, so viel wie Winston Churchill zu trinken. So war's

«Work-Life-Balance, my ass» – darum ist der Chef immer im Dienst