Video: watson

Bewaffnet auf Pedalos – so vergnügen sich die Taliban

Am vergangenen Wochenende spielten sich in Afghanistan bizarre Szenen ab. Taliban-Kämpfer vergnügen sich auf einem See in Bamiyan. Schwerbewaffnet ziehen die radikalen Islamisten auf Pedalos ihre Kreise.

Video: watson

(nfr)

