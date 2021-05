Videos

Jung in der Corona-Krise – so gehen diese vier TikToker damit um



Von vier jungen Tiktokern wollten wir wissen, wie sie mit der Corona-Krise umgehen.

Die vier TikToker Adi (aditotoro), Liza (eifachliza), Said (said.officiall) und Débora (debiciouss) erreichen mit ihren Videos Millionen von Menschen. Wir haben die vier jungen TikTok-Stars gefragt, wie sie mit der Corona-Situation klarkommen.

Im Video erzählen sie, was sie während Corona am meisten beschäftigt, was sie vermissen, wie sie ihre Wochenenden verbringen und was ihnen während der Krise geholfen hat.

