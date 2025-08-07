Video: watson/Emanuella Kälin

Hier sagt KKS, wie sie sich nach Trumps Abfuhr gefühlt hat

Trotz aller diplomatischen Bemühungen konnte die Schweizer Delegation die Einführung eines Importzolls von 39 Prozent durch US-Präsident Donald Trump nicht abwenden.

Vor dem Besuch der Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Guy Parmelin in Washington D.C. hatte ein Telefonat zwischen Keller-Sutter und Trump stattgefunden.

Nach diesem Gespräch sagte er: «Die Frau war nett, aber sie wollte nicht zuhören. Ich habe ihr gesagt, dass wir ein 41-Milliarden-Defizit haben.»

In der Pressekonferenz am Nachmittag äusserte sich die Bundespräsidentin nun zur Abfuhr von Trump:

