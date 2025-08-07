Video: watson/Emanuella Kälin
07.08.2025, 18:2007.08.2025, 18:20
Trotz aller diplomatischen Bemühungen konnte die Schweizer Delegation die Einführung eines Importzolls von 39 Prozent durch US-Präsident Donald Trump nicht abwenden.
Vor dem Besuch der Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Guy Parmelin in Washington D.C. hatte ein Telefonat zwischen Keller-Sutter und Trump stattgefunden.
Nach diesem Gespräch sagte er: «Die Frau war nett, aber sie wollte nicht zuhören. Ich habe ihr gesagt, dass wir ein 41-Milliarden-Defizit haben.»
In der Pressekonferenz am Nachmittag äusserte sich die Bundespräsidentin nun zur Abfuhr von Trump:
Video: watson/Emanuella Kälin
(emk)
Das könnte dich auch interessieren:
Das sagt Trump über das Telefonat mit Keller-Sutter
Video: watson
Das sagt Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter am 1. August zu Trumps Strafzöllen
Video: watson/lucas zollinger
Bekloppt «parkierte» E-Trottis
1 / 12
Bekloppt «parkierte» E-Trottis
Wir steigen steil ein: Ein klassischer E-Trotti-Turm. Was man halt so mit den Dingern macht.
quelle: amber vetter
Italien setzt Insektenschutzmittel gegen West-Nil-Virus ein
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Die Schweiz beisst bei US-Zöllen auf Granit: Nach dem Treffen von Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin mit US-Aussenminister Marco Rubio in Washington weist nichts auf eine Rücknahme der 39-Prozent-Zollankündigung der USA hin. Und ein Termin bei US-Präsident Donald Trump stand nicht auf der Agenda des Weissen Hauses.