Karin Keller-Sutter äussert sich zur Absage von Donald Trump am Telefon

Video: watson/Emanuella Kälin

Hier sagt KKS, wie sie sich nach Trumps Abfuhr gefühlt hat

07.08.2025, 18:2007.08.2025, 18:20
Trotz aller diplomatischen Bemühungen konnte die Schweizer Delegation die Einführung eines Importzolls von 39 Prozent durch US-Präsident Donald Trump nicht abwenden.

Vor dem Besuch der Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Guy Parmelin in Washington D.C. hatte ein Telefonat zwischen Keller-Sutter und Trump stattgefunden.

Nach diesem Gespräch sagte er: «Die Frau war nett, aber sie wollte nicht zuhören. Ich habe ihr gesagt, dass wir ein 41-Milliarden-Defizit haben.»

In der Pressekonferenz am Nachmittag äusserte sich die Bundespräsidentin nun zur Abfuhr von Trump:

Video: watson/Emanuella Kälin

(emk)

Keller-Sutter und Parmelin beissen in Washington auf Granit
Die Schweiz beisst bei US-Zöllen auf Granit: Nach dem Treffen von Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin mit US-Aussenminister Marco Rubio in Washington weist nichts auf eine Rücknahme der 39-Prozent-Zollankündigung der USA hin. Und ein Termin bei US-Präsident Donald Trump stand nicht auf der Agenda des Weissen Hauses.
