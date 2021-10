Video: watson/een

Dutzende Drohnen fallen in China vom Himmel

Die Lichtshow anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten eines Einkaufszentrums in Zhengzhou, China, ging am Wochenende spektakulär schief. Dutzende Drohnen stürzten auf den Boden – die Zuschauer mussten in Deckung gehen.

Die Ursache für den Vorfall ist noch unbekannt. Die Polizei ermittelt. Nach Angaben der Organisatoren wurde niemand verletzt.

