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Weltrekord zu Marilyn Monroes 100. Geburtstag

Norma Jeane Mortenson, bekannt unter ihrem Künstlernamen Marilyn Monroe, wäre jetzt hundert Jahre alt. Zur Feier haben sich über Tausend Fans der früh verstorbenen Hollywood-Ikone als sie verkleidet und einen neuen Weltrekord aufgestellt.

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Über 1000 wasserstoffblonde Perücken, roter Lippenstift und natürlich das ikonische, weisse Halterkleid, das Marilyn Monroe auf dem ikonischen Foto von 1954 einst über dem Lüftungsschacht nach unten drückte. Die Ansammlung von Fans der früh verstorbenen Hollywood-Ikone Marilyn Monroe fand sich in Palm Springs ein, um zu feiern, was ihr 100. Geburtstag gewesen wäre, und brach dabei einen Weltrekord:

Video: watson/hanna dedial

Für 75 USD bekamen die Teilnehmenden nicht nur das Outfit, das sie in den Filmstar verwandelte, auch professionelles Styling und ein Martini-Glas waren inbegriffen.

Pilgerort Palm Springs

Marilyn Monroe verbindet viel mit der Wüstenstadt Palm Springs. So wurde sie dort als Fotomodell entdeckt, ehe sie ihre Schauspielkarriere startete. Eine knapp acht Meter hohe Statue, die Monroe im ikonischen weissen Kleid zeigt, steht seit einigen Jahren dort und wird von Fans rege als Fotokulisse genutzt.

Die Schauspielerin verstarb am 4. August 1962 im Alter von nur 36 Jahren in ihrem Haus in Brentwood, Kalifornien. Bekannt wurde sie mit Filmen wie «Das verflixte 7. Jahr», «Bus Stop» oder «Manche mögen's heiss».

(hde) ​

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