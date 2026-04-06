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Jason, asexuell, zum internationalen Tag der Asexualität im Fragenbot

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«Zwingt euch zu nichts!» – Jason, asexuell, im Fragenbot

06.04.2026, 14:5706.04.2026, 14:57
team watson

Am 6. April findet der jährliche Internationale Tag der Asexualität statt mit dem Ziel, über asexuelle Identitäten aufzuklären und Sichtbarkeit zu fördern. Der Tag ist eine globale Kampagne und wurde 2021 von verschiedenen internationalen Communities und Aktivistengruppen ins Leben gerufen.

Asexualität wird oft falsch verstanden als eine Abneigung gegenüber Sex oder als Sexlosigkeit. Im Kontext von sexuellen Orientierungen beschreibt Asexualität diejenigen Personen, welche keine oder nur wenig sexuelle Anziehung empfinden. Sie beschreibt weder den bewussten Verzicht auf Sex (sexuelle Abstinenz) noch Trieblosigkeit (sexuelle Appetenzstörung).

Asexuelle Menschen können sich verlieben und einen Wunsch nach Beziehung haben. Man spricht dann in der Regel von romantischer Anziehung, die, wie die sexuelle Orientierung, hetero, homo, bi oder pan sein kann. Bei fehlender oder geringer romantischer Anziehung spricht man von Aromantik.

Jason ist asexuell und aromantisch ("aro-ace") und hat sich den knallharten Fragen des Fragenbots gestellt. Er verrät, wie er gemerkt hat, dass er asexuell ist, ob er Sex eklig findet – und ob er erkennen kann, wen andere Leute sexy finden.

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