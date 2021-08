Videos

So schwierig ist Fliegenfischen wirklich und so schlägt sich ein Amateur



Video: watson

Nico hat in der Vergangenheit schon jede Menge an Sportarten und Freizeitbeschäftigungen ausprobiert. Quintessenz war meistens: Guter Versuch, aber für mehr reicht es in diesem Leben wohl nicht mehr.

Doch dieses Mal soll alles anders werden. Fliegenfischen steht auf dem Programm. Diese Technik gilt als Königsdisziplin unter den Anglern. Dass hier nicht einfach eine Rute mit Wurm in die Tiefe gelassen und biertrinkend auf einen Biss gewartet wird, erfährt unser Stadtberner bereits auf dem Sportplatz. Ob Nico tatsächlich was gefangen hat, erfährst du im Video:

Video: watson

