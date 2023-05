Moderne Sklaverei in der Schweiz – wo und wie sie am meisten auftritt

Teamkameraden tragen todkranken Ex-Rugbyprofi über Ziellinie

Rob Burrow hat ALS. Die degenerative Nervenkrankheit führt zu Muskelschwund und ist nicht heilbar. Deshalb ist er an den Rollstuhl gefesselt. Früher war das ganz anders. Bis 2017 war er Profi-Rugbyspieler für die Leeds Rhinos in Grossbritannien und spielte auch in der Nationalmannschaft.



Heute will er auf die Krankheit aufmerksam machen und die Forschung vorantreiben. Dabei unterstützt wird er auch von Ex-Teamkollegen, vor allem von Kevin Sinfield. Dieser hat im Alleingang bereits über acht Millionen Pfund für Burrows Sache gesammelt und jetzt einen Marathon in Leeds für ihn organisiert. Ziel davon war es ebenfalls, Spenden für das «Rob Burrow Centre for Motor Neurone Disease Appeal» und andere Zwecke zu sammeln.