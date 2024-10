Cute News

Hier kommen die 27 witzigsten Tierbilder der Woche

Mehr «Spass»

Cute News, everybody!

Ich habe letzte Woche in Frankreich Flamingos gesehen. Aber nur von weitem, habe deshalb heute leider keine Fotos für euch dabei. Aber vielleicht habt ja ihr Tierfotos in den Herbstferien gemacht? Immer schön in die Kommentare damit!

Wir starten chaotisch in den Tag.

Zuerst einmal eine Umarmung.

Keine Cute News mehr verpassen: Cute News

Er lebt den Traum.

1:0 für den Vogel.

Ihre Augen sagen alles.

Zunge der Woche:

Bild: reddit

Familienausflug.

Du bleibst schön hier.

Wenn du unbedingt auch aufs Foto willst.

Wo du mich dieses Wochenende findest.

Das waren dann wohl ein paar Kekse zu viel zum Dessert.

Hat hier jemand Otten gesagt?

Bild: tiktok

Hier kommt die ultimative Otten-Slideshow:

1 / 102 Die ultimative Otten-Slideshow (wirklich!) quelle: imgur

(Unten geht es mit den Cute News weiter!)

Fail am Freitag:

Orte, an denen du deine Katze nicht erwartest:

Heute im Fokus: Bergziegen (oder auch Schneeziegen).

Diese robusten Tiere leben in den nördlichen Rocky Mountains in Höhen von 4000 Metern über Meer. Sie halten sich meistens über der Baumgrenze auf.

Besonders beachtlich sind ihre Fähigkeiten im Klettern. In nur 20 Minuten können sie über 450 Höhenmeter erklimmen.

Dafür haben sie spezielle Hufen: Die inneren Ballen sorgen dafür, dass sie am Boden haften, und die Hufen können gespreizt werden. Ausserdem haben sie scharfe Krallen, die ein Ausrutschen verhindern.

Auch die Kleinen müssen diese Skills schnell lernen. Nur einen Tag nach ihrer Geburt müssen sie bereits mit ihrer Mutter mithalten können.

Trotz ihres Namens sind Bergziegen keine Ziegen, sondern mit Antilopen verwandt.

Bild: IMAGO/Danita Delimont

Bergziegen sind nicht nur exzellente Kletterer, sondern auch gute Schwimmer.

Bild: IMAGO/Zoonar

Auf der Suche nach Nahrung und neuen Territorien überqueren sie Flüsse und Seen. Dieses Verhalten wurde noch nicht oft beobachtet.

Noch ein Fun Fact: Im Gegensatz zu anderen Tierarten haben Männchen und Weibchen Hörner. An diesen kann ihr Alter abgelesen werden.

Bild: IMAGO/Zoonar

«Schau mir in die Augen, Kleines!»

Eiche sammelt das Regenwasser aus seinem Schwanz, um sich damit zu waschen:

Falls du noch eine kreative Verkleidung für Halloween suchst:

Jetzt springen wir ab ins Wochenende!

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!