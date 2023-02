Jagdgegnerin in Grossbritannien brutal niedergeritten

Die Fuchsjagd hat in Grossbritannien eine lange Tradition – und ebenso viele Feinde. So gibt es neben den vielen Jagdgesellschaften auch viele Gruppen, die sich gegen die Jagd einsetzen. Eine dieser Gruppen – die «Hertfordshire Hunt Saboteurs» – haben jetzt ein Video auf Twitter geladen, das Schlagzeilen macht. Es zeigt, wie zwei Aktivisten bei Whissendine ein geschlossenes Gatter auf einem Feld blockieren, welches zwei berittene Jäger der «Cottesmore Hunt» passieren wollen. Als die Jagdgegner nicht lockerlassen, nimmt einer der Reiter Anlauf und springt mit seinem Pferd übers Gatter – und trampelt dabei eine der Aktivistinnen nieder. Ohne sich nochmal umzudrehen, reitet er davon. Das Video haben die Jagdgegner nun der Polizei zugestellt, welche den Vorfall jetzt untersucht. Auf Twitter schreiben die Hertfordshire Hunt Saboteurs, die Aktivistin sei nicht verletzt, habe aber Schmerzen. (lzo)

Im britischen Rutland ist bei einer Auseinandersetzung am 11. Februar eine Jagdgegnerin von einem Jäger niedergeritten worden. Das schockierende Videomaterial wurde ins Internet geladen und der Polizei zugestellt:

