Tragödie am Creux-du-Van: Mutter (37) stürzt sich mit ihren beiden Kindern in den Tod

Kein Sommerskifahren in Zermatt +++ Schweizer Flüsse so warm wie noch nie

Blocher will der Schweiz Sanktionen verbieten – das steht in der Neutralitäts-Initiative

Schiff-Crash in Rotterdam – 6 Personen gerettet

Am Donnerstag, 21. Juli, ist ein Wasser-Taxi mit einem Linien-Schiff in Rotterdam zusammengestossen und daraufhin untergegangen. An Board waren sechs Personen – darunter ein Kind. Unmittelbar nach dem Zusammenstoss sind an der Unfallstelle weitere Wasser-Taxis sowie Rettungskräfte eingetroffen, um den Passagieren zu helfen.