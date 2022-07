Video: watson

Sinkloch verschlingt kompletten Poolinhalt – eine Person verliert das Leben

Dramatische Szenen an einer Poolparty in Zentralisrael. Eine sogenannte Doline – ein Sinkloch – öffnet sich unter einem Pool und verschlingt den kompletten Inhalt. Eine Person wird rund 13 Meter mit dem Wasser in die Tiefe gezogen und verliert dabei ihr Leben. Eine weitere Person kann sich gerade noch retten und erleidet nur leichte Verletzungen.

Gegen die Besitzer ist nun ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eröffnet worden. Für den Pool wurde nämlich nie eine Baubewilligung beantragt. (nbe)