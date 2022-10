Hängebrücke in Indien eingestürzt – über 140 Tote

Video: watson/Fabian Welsch

Ursache von Brücken-Drama in Indien mit 140 Toten weiter unklar

In Indien sind bei einem Einsturz einer Hängebrücke 141 Menschen gestorben. Zwei weitere werden vermisst, berichtet die örtliche Nachrichtenagentur IANS unter Berufung auf die Polizei am Montag.

Der Einsturz ereignete sich am Sonntagabend (Ortszeit) in Morbi im Bundesstaat Gujarat. Viele Opfer stürzten ins Wasser. Die Rettungsarbeiten dauern noch an. 177 Menschen seien gerettet worden, berichtete der örtliche Fernsehsender NDTV.

Unfallursache unklar

Die Ursache des Brückeneinsturz war zunächst unklar, entsprechende Untersuchungen wurden angekündet. Ein örtlicher Behördenvertreter sagte NDTV, dass die Lokalbehörden die Brücke nach den Sanierungsarbeiten noch nicht geprüft und keine Wiedereröffnungsfreigabe gegeben hätten.

In Medienberichten hiess es, möglicherweise habe die Konstruktion der Last der vielen Menschen nicht standgehalten. Das Büro von Premierminister Narendra Modi wie auch die Regierung des betroffenen Bundesstaates Gujarat kündigten Entschädigungen für die Familien der Opfer an. (fwe/sda/dpa)

