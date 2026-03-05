sonnig10°
DE | FR
burger
Videos
International

Italien: Vulkan Ätna spuckt kilometerhohe Aschewolke

Video: ch media/Reuters / CH Media Video Unit / Katja Hug

Vulkan Ätna spuckt kilometerhohe Aschewolke

05.03.2026, 13:3005.03.2026, 13:30

Am Mittwoch hat der Vulkan Ätna auf der italienischen Insel Sizilien eine kilometerhohe Aschewolke in den Himmel geschleudert. Zuvor war die Region rund um den Vulkan von mehreren Erdbeben erschüttert worden.

Video: ch media/Reuters / CH Media Video Unit / Katja Hug

Mehr Videos:

Der Ätna speit – und Skifans feiern

Video: watson/Emanuella Kälin

Vulkanausbruch und 15 Kilometer hohe Aschewolke in Indonesien führen zu Flugausfällen auf Bali

Video: watson/lucas zollinger

Spektakuläre Aufnahmen von Vulkanausbruch auf Hawaii

Video: watson/Emanuella Kälin
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Ätna auf Sizilien ausgebrochen
1 / 7
Ätna auf Sizilien ausgebrochen
Der Vulkan Ätna ist am 24. Dezember wieder ausgebrochen.
quelle: ap/ap / salvatore allegra
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Spektakuläre Rettung in fast 300 Metern Höhe: Texanische Feuerwehr birgt Heissluftballonfahrende an Funkturm
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Brasilien billigt Mercosur-EU-Freihandelsabkommen
Das brasilianische Parlament hat das Freihandelsabkommen zwischen dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur und der Europäischen Union ratifiziert. Senatspräsident Davi Alcolumbre lobte, dass das Parlament mit der Zustimmung im Interesse der Gesellschaft gehandelt habe, nachdem der Vertrag im Senat die letzte parlamentarische Hürde genommen hatte. Auch Uruguay und Argentinien haben das Abkommen bereits ratifiziert.
Zur Story