Vulkan Ätna spuckt kilometerhohe Aschewolke

Am Mittwoch hat der Vulkan Ätna auf der italienischen Insel Sizilien eine kilometerhohe Aschewolke in den Himmel geschleudert. Zuvor war die Region rund um den Vulkan von mehreren Erdbeben erschüttert worden.

