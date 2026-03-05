Vulkan Ätna spuckt kilometerhohe Aschewolke

Video: ch media/Reuters / CH Media Video Unit / Katja Hug
Am Mittwoch hat der Vulkan Ätna auf der italienischen Insel Sizilien eine kilometerhohe Aschewolke in den Himmel geschleudert. Zuvor war die Region rund um den Vulkan von mehreren Erdbeben erschüttert worden.
